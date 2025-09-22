"La península de las casas vacías" conquista Quintes: lleno total para conversar con David Uclés en Villaviciosa

De “La península de las casas vacías”, la premiada obra David Uclés, se habló este domingo con presencia del autor en la sede de la Sociedad Cultural y Recreativa “Clarín” de Quintes (Villavciosa), en el marco de una actividad cultural promovida por el grupo literario Remanso, en colaboración con la Fundación Alvargonzález.

Hubo lleno total para disfrutar de una propuesta con la que se cerró un retiro de lectura en Villaviciosa que tuvo como protagonista al escritor y como escenario el alojamiento rural El Pilapayu, de Quintes. La cita de ayer fue el último capítulo de una actividad que se desarrolló con mucho éxito del 19 al 21 de septiembre. Los participantes pudieron disfrutar del entorno rural del concejo maliayés, concretamente de Quintes, a través de una "experiencia íntima y exclusiva con el autor" de esta novela que ha revolucionado la narrativa reciente en torno a la memoria de la Guerra Civil desde el realismo mágico.

Nacido en Úbeda en 1990, Uclés es licenciado y máster en Traducción e Interpretación, además de escritor, músico y dibujante. Ha publicado las novelas como “El llanto del león” –que fue Premio Complutense de Literatura en 2019– y “Emilio y Octubre” en 2020. Para la elaboración de “La península de las casas vacías” recibió becas como la Leonardo y la Montserrat Roig, tras un exhaustivo trabajo de documentación y memoria por la geografía española.

Público en el acto. / A. V.

La “Península de las casas vacías” va por su 19º edición y ha sumado numerosos reconocimientos, como el Premio Cálamo Libro del Año 2024, Premio Andalucía de la Crítica o Premio Kelvin 505 del Festival Celcius 232 a la mejor novela original en castellano publicada por primera vez en España en 2024, entre otros.

Entre el numeroso público del acto en la sociedad de Quintes se encontraba el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, que destacó “el valor de la iniciativa que nace de la sociedad civil" y agradeció la colaboración del autor, David Uclés, a quien felicitó por su trayectoria. También agradeció la organización del evento, a Remanso, la Fundación Alvargonzalez, El Pilpayu y la Sociedad Clarín.