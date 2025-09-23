Los piragüistas de Villaviciosa ganan la regata de los valores: "Lo importante no es el podio, sino la superación personal, la constancia y el compañerismo"

El Club Piraguas Villaviciosa El Gaitero desplegó su energía y valores por distintos puntos de la geografía española durante el pasado fin de semana, ultimo del verano y de la temporada asturiana. Desde Pontevedra hasta Zaragoza, pasando por el emblemático río Sella, el club ha demostrado que el piragüismo es una forma de vida que une generaciones, rompe barreras y proyecta el nombre de Villaviciosa con orgullo.

El Centro Deportivo David Cal de Verducido (Pontevedra) acogió el IX Campeonato de España de Barco Dragón 500 metros, con la participación de 27 clubes procedentes de ocho comunidades autónomas. El equipo máster femenino DB10 del Club Piraguas Villaviciosa debutó con fuerza en la prueba, logrando un meritorio 13.º puesto en su primera competición oficial a nivel nacional. En la categoría máster mixto DB20, la embarcación maliayesa alcanzó el top ten, consolidando su presencia entre los mejores. Además, el club compitió en las modalidades open veterano DB10, DB20 y mixto DB10, reafirmando su versatilidad y compromiso competitivo.

De forma simultánea, en Zaragoza se disputó el Campeonato de España de Ríos y Travesías, con más de 500 palistas surcando las aguas del Ebro. El juvenil maliayés Miguel Rodríguez brilló con un octavo puesto en K1, mientras que Pelayo Sampedro y Kevin Martínez finalizaron en las posiciones 79 y 89, respectivamente, en la categoría K1 cadete. Por su lado, el río Sella acogió el 51º Descenso de Los Xironinos, Les Xironines y Viejas Glorias Memorial Emilio Llamedo Olivera, prueba que marca el cierre de la temporada piragüística asturiana. El club maliayés brilló con luz propia. Natalia García Menéndez se alzó con la victoria, y Alberto Margolles logró un destacado segundo puesto en la prueba.

Más allá de los resultados, el Club Piraguas Villaviciosa El Gaitero reafirmó durante toda la campaña su vocación por la cantera, la inclusión y el deporte femenino. "Uno de nuestros pilares es el empoderamiento de la mujer en el deporte. Desde niñas hasta mujeres adultas, las palistas ocupan un lugar central en cada competición, entrenamiento y actividad, visibilizando el papel femenino en una disciplina dominada históricamente por hombres", señalan desde la junta directiva, destacando también el "papel fundamental de nuestras palistas -niñas, jóvenes, adultas y veteranas- que, con cada entrenamiento, están redefiniendo lo que significa ser deportista". "En cada salida, en cada palada, llevamos con nosotros más que una embarcación, llevamos los sueños de quienes creen que el deporte es un motor de cambio", añaden los responsables de esta emblemática entidad maliayesa. "Lo importante no es el podio sino la superación personal, la constancia y el compañerismo", subrayan.

Representar a Villaviciosa es, para los integrantes del club, una fuente de motivación constante. "Seguiremos apostando por un piragüismo inclusivo, donde cada persona encuentre su lugar, su ritmo y su voz. Porque en el agua, como en la vida, cada acción cuenta y, si remamos juntos, no hay meta que quede lejos", destacan los directivos del club, que, finalmente, agradecen a todos los que forman parte del club. "El mejor destino es el que seguimos construyendo juntos, porque remando juntos, avanzamos todos", concluye la directiva tras el cierre de una exitosa campaña.