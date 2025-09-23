Villaviciosa convoca el IX Premio de Relatos Cortos Xosé Caveda y Nava

El Ayuntamiento de Villaviciosa ya tiene abierta la convocatoria del IX Premio de Relatos Cortos Xosé Caveda y Nava, un certamen literario ya de referencia en Asturias que pretende impulsar la creación en lengua asturiana y dar proyección a nuevas voces. El galardón está dotado con 1.000 euros y la entrega de la Manzana de Plata, trofeo conmemorativo que recibirá el ganador o ganadora en la ceremonia oficial.

Podrán participar autores mayores de 18 años, de cualquier lugar y nacionalidad, siempre que presenten un relato original e inédito, escrito íntegramente en asturiano y no premiado en otros concursos.

Cada autor podrá enviar un único relato, de entre 3 y 12 folios, a ordenador, en letra Times New Roman 12 puntos y a espacio 1,5. Los trabajos deberán entregarse por triplicado en papel, en sobre cerrado, acompañado de otro sobre con los datos del autor y la ficha de inscripción. También existe la posibilidad de realizar la presentación por vía telemática a través de la sede electrónica municipal. El plazo para enviar los trabajos está abierto hasta el 3 de octubre de 2025.

Un jurado compuesto por personas de reconocido prestigio en el ámbito cultural y literario será el encargado de evaluar las obras en base a la originalidad, creatividad y calidad literaria. El fallo será inapelable y podrá dejar el premio desierto si así lo estima.

A través de la convocatoria de este certamen, el Consistorio maliayés busca reforzar su compromiso con la literatura en lengua asturiana, ofreciendo una plataforma de difusión y reconocimiento a quienes trabajan por mantener viva esta tradición literaria. Las bases completas están disponibles en la web municipal www.culturavillaviciosa.es y también pueden consultarse en la Oficina Joven de Villaviciosa.