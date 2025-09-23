Villaviciosa habilita un gimnasio en el IES Víctor García de la Concha para reforzar el servicio durante el cierre del existente en la piscina municipal

Villaviciosa abre un gimnasio municipal en el instituto Víctor García de la Concha para reforzar el servicio durante el cierre de la piscina municipal. Está disponible desde ayer y la entrada se hace por la calle Maximino Miyar, accediendo por el patio deportivo.

El Ayuntamiento abrirá de forma gratuita el acceso al gimnasio hasta el día 30, inclusive. A partir de esa fecha, desde el 1 de octubre, el servicio se prestará como actividad del área de deportes municipal, previa adquisición de los bonos para su utilización.

Toda la información necesaria para utilizar estas instalaciones del instituto se facilitará en el Polideportivo municipal "Manuel Busto" de Villaviciosa y en el número de teléfono del mismo 985 89 12 04.

El gobierno municipal explicó que decidió habilitar una instalación que pudiera compensar, en parte, la pérdida que ha supuesto el servicio que prestaba el gimnasio de la piscina municipal. Este tuvo que cerrarse "para las obras necesarias para acabar con su mal estado que amenazaba ruina, y que actualmente han tenido que paralizarse al encontrar nuevos defectos en las construcción, que han obligado a una modificación del proyecto inicialmente previsto".

En un primer momento, el equipo de gobierno valoró instalar el gimnasio de forma provisional en El Frontón municipal, pero finalmente se descartó "pues supondría impedir o limitar otros usos, estando además en plena reforma para mejorar sus instalaciones e implantar un rocódromo".

Se analizó después la otra alternativa posible en edificio público, que es el IES y "para ello fue necesario un acuerdo con la dirección del IES y con la Consejería de Educación, para lo que se tramitó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Villaviciosa y la Consejería". A continuación se trasladó desde la piscina municipal parte del equipamiento que podía dar servicio, y se realizaron mejoras de adecuación del espacio y de reparación de máquinas, con una inversión total de 6.000 euros con cargo a los presupuestos municipales.

El gobierno local detalla que el gimnasio "cuenta con un completo grupo de máquinas de musculación y aeróbicas adaptadas al espacio disponible".

Los horarios de apertura solo pueden ser de tarde al tratarse de una instalación educativa. Estarán disponibles desde las 16.00 horas hasta las 22.00 de lunes a viernes.

Esta nueva instalación se suma al gimnasio existente en el Polideportivo Municipal, para el que hay previstas mejoras y reparaciones en su equipamiento, dada su antigüedad y deterioro.

"Todo ello, a la espera de que pueda disponerse del nuevo gimnasio previsto en la piscina municipal que está previsto cuadruplique el espacio anteriormente disponible para gimnasio y actividades. Por otra parte, el Ayuntamiento de Villaviciosa, cederá posteriormente el equipamiento de gimnasio al IES, que también lo podrá usar ya para las clases de gimnasia, por lo que se mejorará sustancialmente las instalaciones del instituto", subrayan los responsables del gobierno maliayés.