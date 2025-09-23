Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villaviciosa renueva el convenio con Acosevi: 34.650 euros para la realización de actividades de promoción, impulso y fomento del comercio local

"El objetivo es seguir dinamizando la actividad local y comercial ddel concejo", subrayan fuentes municipales.

La firma del convenio.

La firma del convenio. / A. V.

J. A. O.

Villaviciosa

El presidente de la Asociación de Autónomos Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi), Ángel Ballina, y el alcalde del concejo, Alejandro Vega, suscribieron este martes en el salón de Plenos del Ayuntamiento un nuevo convenio entre el Consistorio y la asociación, con el objetivo de seguir dinamizando la actividad local y comercial de Villaviciosa.

En virtud de este acuerdo, el Ayuntamiento aportará la cantidad de 34.650 euros este año, con cargo a los presupuestos municipales, para la realización de actividades de promoción, impulso y fomento del comercio y servicios locales en Villaviciosa incluidas en el Plan Estratégico de Comercio para el ejercicio 2025.

En concreto, la finalidad es la realización de actividades de promoción, impulso y fomento del comercio y servicios locales en el concejo para el ejercicio 2025 y la promoción del comercio y los servicios en Villaviciosa.

