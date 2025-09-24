El Ayuntamiento publica sus cuentas: Villaviciosa eleva su patrimonio en más de 38 millones de euros y cierra 2024 con un superávit de 4 millones

El Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Villaviciosa, convocado para este jueves, aprobará la cuenta general correspondiente al ejercicio 2024. Este documento muestra la evolución económica, financiera y patrimonial del Consistorio, y será remitido a la Sindicatura de Cuentas del Principado para su fiscalización.

La cuenta general se cierra con un balance "altamente positivo", según fuentes municipales. El patrimonio municipal se incrementa en 38.629.998 euros, situándose en un total de 72.779.690 euros. Este aumento responde a la acumulación de resultados favorables de los últimos años, que ahora se incorporan al patrimonio neto de la entidad municipal. En 2024, el ejercicio se cerró con un superávit de 4.284.647,09 euros, frente al déficit de 166.295,98 euros registrado en 2023.

En cuanto a la tesorería, el acta de arqueo confirma que las existencias en caja y cuentas bancarias pasaron de 6,9 millones en 2023 a 10,1 millones a 31 de diciembre de 2024, principalmente por el ingreso de subvenciones de gran cuantía procedentes de fondos europeos. Este incremento de liquidez permitió, según indican desde el gobierno municipal, mantener un periodo medio de pago a proveedores bajo, sin incumplimientos en los abonos durante todo el año.

El informe de Intervención recoge además que los ingresos municipales aumentaron en más de 4,4 millones con respecto al ejercicio anterior, gracias en buena parte a la subida de tributos, transferencias corrientes y subvenciones, así como a los ingresos urbanísticos y por prestación de servicios. En el lado del gasto, aunque se incrementó la partida de personal —por la ampliación de plantilla en 250.246 euros—, se redujeron los suministros y servicios exteriores en más de medio millón, lo que supuso un ahorro neto en la gestión ordinaria.

La Intervención constata también un alto grado de ejecución presupuestaria en la práctica totalidad de áreas municipales, si bien advierte de varios puntos a mejorar. Entre ellos, destaca la falta de un inventario de bienes actualizado desde hace más de una década, lo que impide reflejar con exactitud las altas y bajas patrimoniales, “restando fiabilidad al valor contable de los inmuebles y equipamientos municipales”, indica.

También señala Intervención deficiencias en la contratación administrativa, ya que muchos servicios recurrentes se prestan mediante contratos menores que, por volumen e importe, deberían haberse licitado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

El análisis de la Intervención también resalta que el fondo de maniobra municipal ascendió a 7,03 millones de euros, lo que evidencia una situación de equilibrio y solvencia para afrontar las obligaciones a corto plazo.

El alcalde, Alejandro Vega, subrayó que las cifras “avalan unas cuentas claras y positivas para los vecinos” y recordó que “el patrimonio del concejo, que es el de todos, se ha incrementado en estos años”. Ante las críticas de la oposición, Vega anunció que “dado que el PP ha difundido mentiras y manipulado cifras, vamos a publicar las cuentas completas en la web municipal y en el portal de transparencia, para que cualquier vecino pueda comprobar la realidad de los datos”.

Desde el gobierno municipal apuntan que la aprobación de la cuenta general permitirá sentar las bases de los futuros presupuestos municipales al recoger “de manera ordenada y sistemática” la ejecución y liquidación del ejercicio, la situación de la deuda, la gestión patrimonial y el movimiento de tesorería.