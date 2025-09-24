De fiesta en fiesta para despedir septiembre: Villaviciosa da la bienvenida al otoño con folixa en Rales, Grases, Coro y Quintes

Villaviciosa cerrará septiembre con un auténtico fin de semana festivo, en el que cuatro parroquias celebrarán algunas de sus citas más emblemáticas. Rales, Grases, Coro y Quintes ofrecen programas variados que combinan tradición, música, gastronomía y actividades para todas las edades y gustos.

Las fiestas de los Santos Mártires en Rales arrancarán este viernes (26) con la popular cena de costilles a la estaca, criollos y pollo a las 21.30 horas, que incluye bebida y postre, a la que la seguirá la primera gran verbena a cargo del Dúo Duende a partir de las 23.00 horas. El sábado (27) se abrirá la jornada a las 11.00 horas con un pasacalles a cargo del grupo folclórico Les Xanines de Quintes, seguido de la misa solemne en la ermita, a las 12.30 horas, que estará cantada por el Coro Valdediós. Tras la tradicional puya’l ramu, habrá comida campestre, con mesas disponibles para quienes quieran llevar su propia comida.

La tarde será para los más pequeños, con juegos infantiles y chocolatada a las 18.00 horas, y también para la cultura local, con la presentación del libro "Toponimia de la Parroquia de Rales" a la misma hora. A las 19.00 horas llegará la actuación de Arancha Miñán, antes del concurso de tortillas de patata, para la cual las inscripciones estarán abiertas hasta las 20.00 horas, y de la gran verbena, que a partir de las 21.30 estará amenizada con los grupos Lume y Dominó. El domingo (28), a las 13.15 horas, se celebrará la misa por los difuntos, tras la cual se servirá el tradicional pinchu para socios y colaboradores.

Las fiestas de los Mártires también tiene su tradición en Coro, donde el sábado (27), a partir de las 14.30 horas, habrá parrillada, concurso de postres caseros, juegos infantiles y tiro de cuerda. Ya por la noche se repartirá chocolate para todos los asistentes. El domingo (28) la programación incluye misa en honor a los Mártires a las 12.00 horas, la tradicional puya’l ramu y una comida compartida en la carpa.

Por su parte, en Grases, las fiestas de Nuestra Señora del Rosario comenzarán el viernes (26) con la Pulpería Lucus, a partir de las 20.00 horas y hasta la medianoche, un concurso de disfraces con premio asegurado a las 21.30 horas y la verbena, amenizada, a partir de las 23.00 horas por el grupo De Sur a Norte. El sábado (27) se abrirá con la concentración de vehículos clásicos a las 12.00 horas, seguida de nueva sesión de la Pulpería Lucus, en esta ocasión de 13.00 a 15.00 horas.

A las 16.00 horas será el turno de los juegos infantiles, y a las 19.00 horas se celebrará el XXI Concurso de Tortillas. La jornada continuará con la cena parrillada a partir de las 21.00 horas y tras ella, la noche continuará con el reparto de premios, fuegos artificiales y la verbena con La Década Prodigiosa y DJ RVS. El domingo (28), a las 13.00 horas, tendrá lugar la misa solemne cantada por el Coro San Roque de Lastres, seguida de la subasta del ramu y sesión vermú.

En Quintes se celebrará la XXXIX Exposición Comarcal de Huerta y Planta, que abrirá el sábado 27 de 17.00 a 20.00 horas con la inauguración oficial y actividades para niños. El domingo (28), la jornada se iniciará a las 10.00 horas con el XXV Concurso de Tortillas y Postres Caseros, al que se podrán presentar productos hasta las 12.30 horas. A las 11.15 horas se ofrecerá un concierto del Coro de Quintes en la iglesia parroquial, y a las 11.45 horas se celebrará el desfile con el ramu desde el centro social hasta el templo.

La misa solemne, cantada por el coro de Quintes, tendrá lugar a las 12.00 horas, seguida de la subasta del ramu, bailes con Les Xanines y degustación de sidra y productos típicos. La entrega de premios del concurso pondrá el broche de oro a las 19.00 horas.

Con este calendario festivo, cargado de propuestas, Villaviciosa afronta el último fin de semana de septiembre marcado por la animación en las parroquias, en las que se espera una amplia participación vecinal.