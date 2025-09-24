El VI Encuentro de Acuarela de Villaviciosa homenajeará a Antonio Roble: así será el evento de Nieblastur

Villaviciosa ya se prepara para acoger del 10 al 12 de octubre el VI Encuentro de Acuarela, organizado por el colectivo Nieblastur. La cita, que cada año desde su inicio en 2016 rinde tributo a un artista destacado, homenajeará en esta ocasión al pintor local Antonio Roble, y volverá a convertir la Villa en un punto de encuentro imprescindible para aficionados y maestros de la acuarela en Asturias.

El programa propone un completo recorrido por la técnica. La actividad comenzará el viernes con una clase magistral de Pedro Alfonso Méndez Chico, centrada en la acuarela dentro de los concursos, y continuará con un coloquio abierto en el Ateneo Obrero, en el que participarán artistas y miembros de jurados para debatir sobre el papel de estas convocatorias en la difusión de la pintura. El sábado, el casco histórico de la Villa se transformará en un gran taller al aire libre, en el que los participantes pintarán en las calles y plazas, antes de asistir al acto de homenaje a Roble en la Casa de los Hevia, que también acogerá su exposición hasta el 31 de octubre. La jornada se completará con una segunda masterclass, en este caso a cargo de Juan Saturio. El domingo se reservará para los más pequeños, con un taller infantil de iniciación a la acuarela.

“La idea surgió en 2016 con un primer homenaje a Humberto Alonso. Nació como algo puntual, pero tuvo tanto éxito que decidimos repetir cada año, ampliando actividades y sumando más público”, recuerda Enrique Mijares, presidente de Nieblastur. El grupo, heredero del histórico colectivo Niebla, mantiene viva la tradición de salir a pintar todos los sábados, una costumbre con más de cuarenta años de historia en Villaviciosa. “Ahora somos en torno a una veintena miembros y, haga frío o calor, cada semana salimos a pintar y a compartir tertulia, es parte de nuestra esencia”, expresa el presidente.

La secretaria del colectivo, Rosa Rubio, destaca que el encuentro ha encontrado un espacio propio en la agenda cultural maliayesa. “A dos semanas del evento ya hay más de cincuenta inscritos y esperamos superar el centenar, como el año pasado. Todas las actividades son gratuitas, porque lo que buscamos es promover la acuarela y hacerla accesible”. Esa gratuidad es una de las señas de identidad del encuentro, que ha permitido acercar la técnica no solo a pintores consolidados, sino también a estudiantes, aficionados y niños que dan sus primeros pasos con el pincel.

Por otro lado, el homenajeado de esta edición, Antonio Roble, se mostró emocionado por el reconocimiento en su tierra. “Para mí es un orgullo que el encuentro de Villaviciosa me haga este honor. Dicen que es difícil que uno sea profeta en su tierra y eso lo hace aún más especial”. Roble se suma a una nómina de artistas homenajeados en ediciones anteriores como Favila o Ángel Suárez, consolidando una tradición que combina la divulgación de la técnica con el reconocimiento a quienes han dedicado su vida, o parte de ella, a la acuarela.

Con un programa que une formación, práctica colectiva y homenaje, y con la implicación de decenas de participantes que llenarán de color las calles de la capital del concejo, el VI Encuentro de Acuarela no solo enriquece la agenda cultural del concejo, sino que refuerza el papel de Villaviciosa como referente artístico en Asturias. La Villa, con su fuerte tradición pictórica y el dinamismo de colectivos como Nieblastur, se consolida así como un punto de atracción para artistas y amantes de la acuarela de toda la región.