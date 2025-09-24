Villaviciosa incrementa las ayudas a las comisiones de festejos para incluir el Portal: estas son las nuevas partidas para no perjudicar a las fiestas de los pueblos

La Junta de Gobierno de Villaviciosa ha aprobado una modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 en lo relativo al programa de apoyo a las fiestas populares que ha permitido incrementar el presupuesto que se destina a las asociaciones y comisiones del concejo, que pasa de los 30.000 euros de los últimos años a 65.000 euros. Con esta medida se pretende apoyar a la nueva Comisión de Fiestas del Portal, a la vez que se mantiene y no se perjudica el respaldo económico que ya se viene dado a todas las organizaciones la zona rural que lo solicitan. Como consecuencia de ello, será necesario modificar las bases de la convocatoria de subvenciones para adaptarlas a la nueva situación, introduciendo nuevos criterios. Hasta ahora, los baremos eran interés social, antigüedad, programa de actividades y presupuesto.

Esta medida se financia con cargo a los presupuestos municipales, que fueron aprobados con el apoyo del PSOE y el voto en contra del PP y de la concejala no adscrita. Según indican fuentes municipales, "se produce después de la polémica surgida el pasado mes de marzo, cuando el PP de Villaviciosa cuestionó en un boletín propagandístico denominado El Pregoneru, remitido a todos los domicilios de Villaviciosa, las subvenciones nominativas que otorga el gobierno municipal a distintas asociaciones y entidades civiles del concejo". "Tras relacionar todas las otorgadas en virtud de los presupuestos de 2024 (Club Deportivo Lealtad; Club Piraguas Villaviciosa El Gaitero; Asociación de Comerciantes, Autónomos y Servicios de Villaviciosa (Acosevi); Asociación de Personas con Discapacidad Raitana; Asociación de Vecinos Valle de Peón y Candanal; Voluntarios de Protección Civil; Banda de Música; Club Deportivo Rodiles FS; Ateneo Obrero; Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa; Diócesis de Oviedo (visitas guiadas iglesias románicas y prerrománicas) y Escuela Tradicional de Música de la Banda de Gaitas Villaviciosa-El Gaitero, se concluía con la frase: estos son los datos, vuestras las conclusiones", subrayan los portavoces del Ayuntamiento.

Ante este cuestionamiento, el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, anunció en el Pleno municipal de abril, que no estaba dispuesto a "que se pongan en duda la legalidad y procedencia de estas ayudas a colectivos y asociaciones", denunciando, además, que "no es la primera vez que el PP desde que está en la oposición lanza acusaciones e insinuaciones falsas". En este sentido, anunció que se solicitaría un informe a la intervención municipal "para clarificar y que no queden dudas, como las que está propagando el PP, con mala fe".

"A pesar de las críticas e insinuaciones falsas del PP, ahora mejoramos estas ayudas a las asociaciones y entidades que desarrollan actividades y programas singulares, y volvemos a hacer un llamamiento al PP de Villaviciosa para que cese en esta estrategia de acusaciones y manipulaciones", subrayó Vega este martes. "Quiero recordar que no es la primera vez que lo hacen, pues cada vez que pierden las elecciones, buscan excusas baratas a su nuevo fracaso electoral, hablando como hicieron de compra de votos, a cambio de subvenciones y de estómagos agradecidos", concluyó el regidor.