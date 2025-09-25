El Ateneo Obrero de Villaviciosa retoma sus talleres con más de treinta propuestas y la escultura como novedad: "Nuestro espíritu sigue vivo"

El Ateneo Obrero de Villaviciosa vuelve a convertirse en epicentro cultural y formativo del concejo con la puesta en marcha de sus talleres anuales, que arrancarán en su mayoría a partir de octubre. La programación, que este año supera la treintena de propuestas, mantiene la diversidad de disciplinas que caracteriza a la entidad, desde las artes escénicas y la música hasta los idiomas, el deporte o las manualidades. Como principal novedad, se incorpora la opción a formar un taller de escultura, que refuerza la vertiente artística de la oferta.

“Tenemos muchísimos cursos, prácticamente de todo: idiomas, música, teatro, manualidades, yoga, pilates, tai chi… Hay talleres que ya están casi completos desde que lo lanzamos y otros que van cogiendo ritmo según se acerca octubre”, explica José Miguel Beneyto, miembro de la junta gestora del Ateneo. Según detalla, algunos monitores organizan grupos reducidos de apenas tres o cuatro alumnos, mientras que otros requieren un mínimo de diez, lo que permite que la mayoría de actividades puedan salir adelante.

Las inscripciones están abiertas a través de la página web del Ateneo (https://www.ateneovillaviciosa.es/cursos/#boletin), donde cada taller aparece con los datos de contacto de su monitor o monitora. De este modo, son ellos quienes fijan horarios, precios y ofrecen, en muchos casos, la posibilidad de realizar clases de prueba antes de formalizar la matrícula.

El catálogo de talleres –en los que como único requisito para poder participar se pide ser socio del Ateneo–, combina disciplinas consolidadas con otras que cada año despiertan nuevas vocaciones. En el área de idiomas se ofertan clases de inglés para niños y adultos, alemán y asturiano; en el plano musical, hay guitarra española y eléctrica, piano, solfeo, percusión y batería; y en el ámbito de las artes plásticas, se mantienen los talleres de dibujo, pintura, manualidades y restauración, talla en madera o taracea, a los que se suma ahora la escultura.

El teatro, una de las señas de identidad del Ateneo, se refuerza con propuestas para diferentes edades, desde la improvisación teatral y los talleres para mayores de 60 hasta la iniciación para quienes quieren dar sus primeros pasos sobre el escenario. También hay espacio para la expresión corporal y el bienestar físico, con pilates, yoga, tai chi, meditación, zumba suave, movimiento saludable y karate.

La variedad de opciones convierte al Ateneo Obrero en un espacio intergeneracional de aprendizaje, convivencia y participación ciudadana. “Cada año vemos cómo la gente responde y se implica. Es una manera de mantener vivo el espíritu del Ateneo, que siempre fue un lugar de encuentro para la cultura y la formación en Villaviciosa”, destaca Beneyto.

Y es que el Ateneo no solo ofrece formación en materias diversas, sino que juega un importante papel como motor cultural y social en el concejo, abriendo sus puertas a socios y vecinos que buscan aprender, ejercitarse o probar nuevas experiencias.