Novedades en el XXVIII Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa: más plazo y mejor premio

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha anunciado novedades destacadas en el XXVIII Certamen Nacional de Pintura, uno de los concursos artísticos de referencia en Asturias y con proyección nacional e internacional. La principal modificación es el aumento de la dotación económica, que asciende a 5.000 euros —mil más que en anteriores ediciones—, consolidando así la posición del certamen en el panorama de la creación plástica contemporánea.

Al objeto de dar mayor difusión a esta mejora y favorecer la participación de artistas de diversa procedencia, la organización ha decidido ampliar el plazo de presentación de obras hasta el 20 de octubre de 2025. La primera fase se realiza mediante inscripción online y, tras la selección de finalistas, los autores deberán enviar las piezas físicamente para su evaluación por parte del jurado.

El certamen, que pasa a denominarse a partir de esta edición “Certamen Nacional de Pintura-Evaristo Arce Piniella” en homenaje al artista, busca dinamizar el mercado artístico, impulsar la creatividad y reforzar el prestigio de la colección municipal de arte contemporáneo, de la que pasarán a formar parte las obras ganadoras. El cuadro premiado se integrará en el patrimonio del Ayuntamiento maliayes, junto a la Manzana de Plata que recibirá el artista ganador como trofeo conmemorativo.

Las obras seleccionadas serán expuestas en una muestra temporal, abierta al público, que permitirá a vecinos y visitantes conocer de primera mano las propuestas más destacadas de la edición. Con este incremento en la dotación y la ampliación de plazos se reafirma la promoción del talento artístico de este certamen, proyectando Villaviciosa como un espacio de referencia para la pintura contemporánea.