Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Novedades en el XXVIII Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa: más plazo y mejor premio

El concurso, que pasa a llevar el nombre de Evaristo Arce Piniella, mantiene abierta la inscripción hasta el 20 de octubre

Una exposición de las obras ganadoras del certamen maliayés

Una exposición de las obras ganadoras del certamen maliayés / Carla Vega

Carla Vega

Villaviciosa

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha anunciado novedades destacadas en el XXVIII Certamen Nacional de Pintura, uno de los concursos artísticos de referencia en Asturias y con proyección nacional e internacional. La principal modificación es el aumento de la dotación económica, que asciende a 5.000 euros —mil más que en anteriores ediciones—, consolidando así la posición del certamen en el panorama de la creación plástica contemporánea.

Al objeto de dar mayor difusión a esta mejora y favorecer la participación de artistas de diversa procedencia, la organización ha decidido ampliar el plazo de presentación de obras hasta el 20 de octubre de 2025. La primera fase se realiza mediante inscripción online y, tras la selección de finalistas, los autores deberán enviar las piezas físicamente para su evaluación por parte del jurado.

El certamen, que pasa a denominarse a partir de esta edición “Certamen Nacional de Pintura-Evaristo Arce Piniella” en homenaje al artista, busca dinamizar el mercado artístico, impulsar la creatividad y reforzar el prestigio de la colección municipal de arte contemporáneo, de la que pasarán a formar parte las obras ganadoras. El cuadro premiado se integrará en el patrimonio del Ayuntamiento maliayes, junto a la Manzana de Plata que recibirá el artista ganador como trofeo conmemorativo.

Las obras seleccionadas serán expuestas en una muestra temporal, abierta al público, que permitirá a vecinos y visitantes conocer de primera mano las propuestas más destacadas de la edición. Con este incremento en la dotación y la ampliación de plazos se reafirma la promoción del talento artístico de este certamen, proyectando Villaviciosa como un espacio de referencia para la pintura contemporánea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. De fiesta en fiesta para despedir septiembre: Villaviciosa da la bienvenida al otoño con folixa en Rales, Grases, Coro y Quintes
  2. Espacio propio' para unas fiestas seguras: esto es lo que pasó en el punto informativo para jóvenes durante las fiestas del Portal
  3. Los Figos de Rozaes vienen con adelanto: 'Queremos que lleguen a la mesa en su mejor momento
  4. Pasarela de belleza bovina: «Jessy», «Gala» y «Fiama», campeonas en concurso de ganado de Villaviciosa
  5. El certamen ganadero del Portal se celebra mañana con récord de participación: casi 200 reses estarán presentes en la cita de Villaviciosa
  6. Villaviciosa habilita un gimnasio en el IES Víctor García de la Concha para reforzar el servicio durante el cierre del existente en la piscina municipal
  7. Vicente Álvarez y Rocío Pereira ganan el II Concurso de Palos y Panderetes de la Danza del Portal
  8. Los piragüistas de Villaviciosa ganan la regata de los valores: 'Lo importante no es el podio, sino la superación personal, la constancia y el compañerismo

Novedades en el XXVIII Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa: más plazo y mejor premio

Novedades en el XXVIII Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa: más plazo y mejor premio

Tazones participa en el último "desembarco" de Carlos V en Laredo: así fue la llegada del emperador

Tazones participa en el último "desembarco" de Carlos V en Laredo: así fue la llegada del emperador

El Ateneo Obrero de Villaviciosa retoma sus talleres con más de treinta propuestas y la escultura como novedad: "Nuestro espíritu sigue vivo"

El Ateneo Obrero de Villaviciosa retoma sus talleres con más de treinta propuestas y la escultura como novedad: "Nuestro espíritu sigue vivo"

El Ayuntamiento publica sus cuentas: Villaviciosa eleva su patrimonio en más de 38 millones de euros y cierra 2024 con un superávit de 4 millones

El Ayuntamiento publica sus cuentas: Villaviciosa eleva su patrimonio en más de 38 millones de euros y cierra 2024 con un superávit de 4 millones

De fiesta en fiesta para despedir septiembre: Villaviciosa da la bienvenida al otoño con folixa en Rales, Grases, Coro y Quintes

De fiesta en fiesta para despedir septiembre: Villaviciosa da la bienvenida al otoño con folixa en Rales, Grases, Coro y Quintes

El VI Encuentro de Acuarela de Villaviciosa homenajeará a Antonio Roble: así será el evento de Nieblastur

El VI Encuentro de Acuarela de Villaviciosa homenajeará a Antonio Roble: así será el evento de Nieblastur

Villaviciosa incrementa las ayudas a las comisiones de festejos para incluir el Portal: estas son las nuevas partidas para no perjudicar a las fiestas de los pueblos

Villaviciosa incrementa las ayudas a las comisiones de festejos para incluir el Portal: estas son las nuevas partidas para no perjudicar a las fiestas de los pueblos

Villaviciosa renueva el convenio con Acosevi: 34.650 euros para la realización de actividades de promoción, impulso y fomento del comercio local

Villaviciosa renueva el convenio con Acosevi: 34.650 euros para la realización de actividades de promoción, impulso y fomento del comercio local
Tracking Pixel Contents