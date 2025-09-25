Nuevo reconocimiento a Evaristo Arce en Villaviciosa: el Pleno aprueba que de nombre al Certamen Nacional de Pintura

El Pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa aprobó este jueves que el Certamen Nacional de Pintura que se celebra en el concejo y que cumple este año 28 ediciones pase a llevar el nombre de Evaristo Arce Piniella. Se trata de un reconocimiento al gran apoyo prestado por al añorado periodista a las iniciativas culturales que se iban poniendo en marcha en el municipio y a la cita pictórica local, que este 2025 aumenta su dotación económica hasta los cinco mil euros y alarga el plazo de presentación de obras hasta el próximo 20 de octubre.

La Corporación también se posicionó de forma unánime respecto a la cesión al Principado de una parcela municipal en la zona conocida como La Palmera, a la entrada de la Villa, para que la destine a vivienda protegida. Según indicó el alcalde, el socialista Alejandro Vega, legalmente no es posible levantar en el solar pisos individuales para la venta o el alquiler por parte de la administración autonómica. Por tanto, la previsión de la consejería que dirige Ovidio Zapico (IU) pasa por algún tipo de vivienda colectiva para jóvenes y personas mayores. Se trata de un modelo que el Principado ya está desarrollando en otros concejos asturianos.

El regidor también confirmó a los ediles en la sesión plenaria ordinaria del mes de septiembre que la Consejería va a destinar una importante partida de casi cuatro millones a la mejora de las 71 viviendas que suman los tres bloques del Principado en la calle Pintor Guillermo Simón de la capital maliayesa.

En lo que no hubo unanimidad y sí un duro cruce de acusaciones fue a la hora de abordar una moción de urgencia presentada por el PSOE en la que se pedía un posicionamiento oficial de la Corporación contra "el genocidio" de Israel en Gaza. Tanto Marta Sanz, exconcejala de Vox y ahora no adscrita, como los ediles del PP se mostraron en contra de la urgencia de la propuesta y acabaron votando en contra de la misma, en desacuerdo con el uso del término genocidio, pese a dejar claro su rechazo a la actuación del gobierno de Netanyahu en Palestina. El regidor afeó a los concejales de la oposición que no se sumaran a una moción en la que también se censura sin ambages el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, desencadenante de una reacción israelí que los socialistas juzgan desproporcionada. Vega reclamó "humanidad", defendió con vehemencia que lo que ocurre en Gaza "es un genocidio" y aseguró que sus tesis coinciden con las del Papa León y con el reciente discurso de Felipe VI en Naciones Unidas.

La unanimidad regresó al Pleno con la segunda de las mociones presentadas por el PSOE mediante el trámite de urgencia. En ella se expresa el "reconocimiento y agradecimiento" de la Corporación a la "labor del Centro Asturiano de Lanús (Argentina), su junta directiva y la de todos los que lo han integrado a lo largo de su historia, con expresa mención para los que ya no están con nosotros", con motivo de la celebración de su primer centenario. Del mismo modo, el Pleno expresa su apoyo al reconocimiento de asturianía para esta entidad, presidida por Fabián Martínez, hijo de un emigrante de Celada que marchó a Argentina con sus cuatro hermanos.