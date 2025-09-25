Tazones participa en el último "desembarco" de Carlos V en Laredo: así fue la llegada del emperador

El Desembarco de Carlos V volvió a reunir el pasado fin de semana a miles de personas en la localidad cántabra de Laredo, en el que se considera el último de los grandes festejos de la ruta histórica del emperador. Entre los participantes se encontraba representación maliayesa a través de Cristina Carneado, encargada de la organización de los actos del Desembarco en Tazones, que asistió en nombre de la villa marinera.

El Desembarco de Carlos V en Tazones, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, se celebra cada agosto en Villaviciosa y conmemora la llegada del emperador a tierras asturianas en 1517. La cita reúne cada año a cientos de vecinos y visitantes, con recreaciones, mercados y actos culturales que refuerzan los lazos de la villa con esta ruta histórica. Pero además de poner a Villaviciosa en el mapa del paso de Carlos V por España, a través de estas citas se estrechan lazos con otras comunidades, dando lugar a estos intercambios de visitas entre asociaciones de distintos puntos del país.

Carneado explicó que el tiempo condicionó parte de la programación. “Llovió lo que no está escrito, hubo tormentas eléctricas y de agua que obligaron a suspender algunos de los actos, como el desembarco del viernes. Fue una pena, pero aun así se pudo disfrutar de muchas recreaciones y de la despedida el domingo de una forma un poco más modesta”, señaló.

Carneado destacó el nivel de la recreación en la localidad cántabra. “En Laredo montan un campamento histórico muy grande, con trajes de época muy documentados y un gran despliegue de asociaciones de recreación. Es un espectáculo único”, expresa.

La representación asturiana se integra en un amplio grupo de colectivos que forman parte de la Red de Cooperación Europea de las Rutas de Carlos V, junto a asociaciones de Medina del Campo, Pedro Menéndez de Avilés o Pimiango, entre otras. “Yo voy siempre en representación de Tazones y Villaviciosa, aunque normalmente viajo sola, porque cuando coinciden estos actos en otras localidades, muchos de los que formamos parte de esta tradición están trabajando en hostelería o comercios y no es fácil que puedan venir. A veces me acompaña algún concejal, como representación institucional, pero tampoco siempre es posible”, recordó.

La próxima cita importante para la red será este sábado en San Vicente de la Barquera, donde se celebrará la asamblea general de la red, que reúne a localidades de distintos países por los que pasó el emperador. “Es un encuentro muy importante, porque se ponen en común actividades y propuestas a nivel europeo”, explicó Carneado, que confía en que también puedan acudir representantes locales que la acompañen a la cita.