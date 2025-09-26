Antonio Roble, artista de Villaviciosa que será homenajeado en el Certamen Nacional de Pintura: "Intento ser más artista que pintor"

Villaviciosa rendirá homenaje este octubre a uno de sus artistas más singulares, Antonio Roble. Su nombre se suma a la lista de pintores asturianos que han dejado huella en la acuarela, aunque él mismo se defina con modestia. "Yo intento ser más artista que pintor. No sé si lo logro, pero al menos lo intento", dice. Roble recibirá este reconocimiento en el marco del VI Encuentro de Acuarela de Villaviciosa tras una larga trayectoria en la que ha transitado por el óleo, el acrílico y, más tardíamente, la acuarela, técnica protagonista de este homenaje. "Yo creo que lo que puedo decir de mi acuarela es que es muy limpia, muy diáfana. Para mí la importancia de la acuarela es la limpieza. El óleo te permite remachar, pero la acuarela no: es el primer instante, la mancha, la perspectiva, el lirismo", explica.

Su obra ha sido descrita por la crítica como una "sinfonía de color", ensoñaciones que convierten el paisaje en música para los ojos. "Todos los críticos dicen que mi pintura es como una sinfonía, es música. Para el ego personal es una satisfacción enorme, porque que te digan que dibujas bien está bien, pero que tu obra se describa de ese modo por gente que sabe tanto es otro nivel", reconoce emocionado. Amante de los ambientes atmosféricos, el artista maliayés se siente cercano a Turner. “Amo mucho los conceptos atmosféricos, tormentas, neblinas… En muchos de mis cuadros verás esas lejanías y brumas que caen. La gente me pregunta cómo lo consigo y yo siempre digo lo mismo, que no lo sé, simplemente lo hago”.

Aunque ha recibido muchas invitaciones para pintar al aire libre de la mano el grupo Nieblastur, promotores de este reconocimiento del que se le hará entrega el sábado 11 de octubre, a las 14.00 horas, en la Casa de los Hevia, Roble se declara un creador intimista. "Me incomoda pintar en la calle. Soy de los que pone música, se encierra en el estudio y se olvida del mundo. Pinto solo, sin que nadie me moleste, incluso la familia. Y cuando termino me digo: ¿cómo lo hice?, pues no lo sé. Estaba en mi mundo, olvidado de todo". Ese carácter reservado a la hora de pintar –aunque tremendamente social en lo personal– convive con un profundo respeto hacia la diversidad artística. "Yo hago lo mío y respeto lo de los demás. Pintores puede haber muchos, artistas pocos, pero sobre todas las cosas no entro en valoraciones porque cada quien puede tener su visión".

La obra de Roble no se limita al lienzo. También es escritor, habiendo sido ganador y finalista de varios premios nacionales de relato. Aunque si le hacen decidirse por una de las dos vertientes artísticas que desarrolla, le están poniendo entre la espada y la pared. "Es como si te preguntan a quién quieres más, a tu padre o a tu madre. No puedo elegir", afirma con naturalidad. Su afición literaria hunde raíces en su infancia y en las vivencias en Guadalajara, tierra de su madre. Allí, entre pastores y noches estrelladas, encontró la materia prima de muchas de sus narraciones. "Aquella gente para mí fueron verdaderos profesores de universidad. Me enseñaron cosas que no se aprenden en los libros: dónde había trufas, cómo vivían… Y todo aquello me influyó en mi manera de ver el mundo", explica.

Más de veinte exposiciones individuales y más de un centenar colectivas avalan su trayectoria. Ha expuesto en Oviedo, Avilés, León o Gijón, y vendido obra a múltiples países. Sin embargo, nunca persiguió la ambición con ello. "Antes las galerías se quedaban con un 25 o 30%, era razonable. Ahora, algunas te piden dos mil euros solo por colgar los cuadros. Al final regalas la obra. Yo prefiero dejarla a mi familia antes que venderla como si fuese un cromo", subraya. Esa postura le ha costado renuncias, como cuando rechazó pintar la casa moderna de un americano que le ofrecía, por aquel entonces, 100.000 pesetas. "Me pareció horroroso. Podía hacerlo, dibujarle la silueta de su casa modernista y quedarme cómodo, pero no quiero pintar cromos. Le dije que mejor hiciese una foto de la casa. No quiero ser un pintor de encargos, quiero ser artista", asevera.

Después de dos décadas sin exponer, lo hará de nuevo en Villaviciosa a través del homenaje que le brinda Nieblastur. "Es un orgullo que esta cita lleve este año mi nombre. Sobre todo, porque mucha gente joven del concejo quizá desconozca mi trayectoria”, reconoce el artista, que se muestra tranquilo ante el acto de reconocimiento.

Con humildad y autenticidad, Antonio Roble se muestra como lo que siempre quiso ser: un creador que vive entre la pintura y la palabra, entre la lírica del color y la literatura. Y, sobre todo, como un artista que ha sabido mantener la esencia de lo onírico en cada trazo de pincel.