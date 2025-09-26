Pillado con droga por adelantar al coche de la Guardia Civil de Tráfico en Villaviciosa: incautan a un vasco 1,1 kilos de cocaína

Golpe al tráfico de drogas. La Guardia Civil de Asturias sorprendió en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Sebrayo, en Villaviciosa, a un vasco que lleva en su vehículo un kilo largo de cocaína. Fue interceptado en torno a las 09.30 horas de este jueves por una patrulla perteneciente al Destacamento de Tráfico de Ribadesella que realizaba labores de vigilancia y control de tráfico en la carretera en sentido a Galicia, a la altura del punto kilométrico 350. Los agentes circulaban por la carretera y se vieron rebasados por un turismo Seat Toledo de color blanco.

Efectuada consulta sobre su titular, resultó que al mismo le constaba un señalamiento de un juzgado de la comunidad autónoma de Navarra, que implicaba su detención.

Los componentes de la patrulla de la Guardia Civil rebasaron al coche y le ordenaron que parara la marcha. No era el titular del turismo, sino un familiar próximo.

Durante el tiempo que duró la identificación, los síntomas de nerviosismo que mostró fueron más que evidentes, que los guardias decidieron realizar un registro superficial del vehículo.

Bajo el asiento delantero derecho encontraron una mochila de pequeño tamaño y en su interior, una bolsa con una sustancia que parecía cocaína.

Trasladaron al conductor al cuartel de Villaviciosa, los agentes encontraron en un segundo registro 945 euros y dos teléfonos móviles.

A partir de ese momento se hicieron cargo de la investigación efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias. El narcotest do positivo en cocaína, por lo que se procedió a la detención del presunto traficante, de 30 años y vecino de Portugalete (Vizcaya).

Tras el pesado de la cocaína intervenida, esta arrojó una cantidad de 1.118 gramos en bruto, incluyendo su envoltorio plástico. La misma será entregada en el Servicio de Farmacia y Control de Estupefacientes del Área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno de Cantabria, para la extracción de las muestras de análisis, contra-análisis y dirimente.

El dinero incautado ha sido ingresado en la cuenta de consignaciones del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villaviciosa.

La cocaína está catalogada como droga que causa grave daño a la salud y la cuantía intervenida está considerada de notoria importancia al superar los 750 gramos.