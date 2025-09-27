Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los "bicigrinos" estadounidense que pedalean por Villaviciosa: "Asturias enamora por lo que ves y también por lo que sientes"

"Lo que más nos ha sorprendido del Principado no son los paisajes que hemos admirado, aunque son impresionantes, sino lo bien acogidos que nos hemos sentido", subrayan cuatro ciudadanos de EE UU que hacen el Camino de Santiago en bicicleta

Los estadounidenses, durante un descanso en la Villa.

Los estadounidenses, durante un descanso en la Villa. / Vicente Alonso

V. Alonso

Villaviciosa

Cuatro cicloviajeros estadounidenses, Albert y Stacy Avalos (California) y Bob y Carrie Dentic (Las Vegas) han emprendido una travesía inolvidable: recorrer el Camino del Norte como "bicigrinos" desde San Sebastián hasta Santiago de Compostela. Una ruta de 840 kilómetros que, según cuentan durante su paso por Villaviciosa, les está regalando "mucho más que paisajes".

"Es nuestra primera vez haciendo el Camino y está resultando una aventura que está superando nuestras mejores expectativas", afirman, sorprendidos, los "bicigrinos", que han elegido pedalear por el norte de España atraídos por la belleza natural y su cultura. Pero lo que más les ha sorprendido en su ruta no ha sido el mar Cantábrico, los pueblos con encanto,  ni las montañas verdes, sino “el espíritu que envuelve Asturias y la hospitalidad de su gente”, aseguran los peregrinos llegados desde Estados Unidos

Asturias: paisajes que impresionan, gente que enamora

Aunque reconocen la belleza de todo el norte español,  los viajeros coinciden en que Asturias posee "algo especial" que no habían experimentado en otros lugares. “Lo que más nos ha sorprendido no son los paisajes que hemos admirado, —aunque son impresionantes— sino lo bien acogidos que nos hemos sentido. En Villaviciosa hemos vivido un extraordinario sentido de comunidad, la gente conversa y comparte contigo, y hemos sentido una hospitalidad que hace que  no te sientes turista ni forastero… te sientes parte de la comunidad", destacan Albert, Stacy, Bob y Carrie

Los viajeros relatan una anécdota que los marcó profundamente en Villaviciosa. "Era domingo y no encontrábamos dónde comer, todo estaba lleno. Entonces, una persona que no nos conocía se ofreció a acompañarnos a tres restaurantes hasta que logramos mesa. En estos tiempos sentir este  acto desinteresado nos emocionó mucho, esa generosidad espontánea es algo que no hemos sentido en otros lugares. Es la esencia de la hospitalidad asturiana", destacan  con emoción los estadounidenses

Además de la acogida, la cocina asturiana se ha convertido en otro de los grandes descubrimientos de su viaje. "Probamos la fabada en un restaurante galardonado como la Mejor Fabada del Mundo y no exageran, es excepcional", afirman los peregrinos. "Cada plato ha sido una celebración: rape, merluza, solomillo…En pocos lugares hemos comido tan bien y a precios tan razonables. Cuando viajas con cierta edad, valoras especialmente el trato cercano y profesional, además de una buena relación calidad-precio”, destacan Albert y Carrie

Los cuatro ciclistas se despiden de Villaviciosa “enamorados”, con la promesa de volver algún día sin bicicletas. "Asturias nos ha conquistado en todos los aspectos. No solo por lo que hemos visto, sino por lo que hemos sentido", afirman con emoción antes de subirse de nuevo a pedalear en sus bicicleta camino hacia Compostela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. De fiesta en fiesta para despedir septiembre: Villaviciosa da la bienvenida al otoño con folixa en Rales, Grases, Coro y Quintes
  2. Pillado con droga por adelantar al coche de la Guardia Civil de Tráfico en Villaviciosa: incautan a un vasco 1,1 kilos de cocaína
  3. Espacio propio' para unas fiestas seguras: esto es lo que pasó en el punto informativo para jóvenes durante las fiestas del Portal
  4. Los Figos de Rozaes vienen con adelanto: 'Queremos que lleguen a la mesa en su mejor momento
  5. Villaviciosa habilita un gimnasio en el IES Víctor García de la Concha para reforzar el servicio durante el cierre del existente en la piscina municipal
  6. Vicente Álvarez y Rocío Pereira ganan el II Concurso de Palos y Panderetes de la Danza del Portal
  7. Los piragüistas de Villaviciosa ganan la regata de los valores: 'Lo importante no es el podio, sino la superación personal, la constancia y el compañerismo
  8. La península de las casas vacías' conquista Quintes: lleno total para conversar con David Uclés en Villaviciosa

Los "bicigrinos" estadounidense que pedalean por Villaviciosa: "Asturias enamora por lo que ves y también por lo que sientes"

Los "bicigrinos" estadounidense que pedalean por Villaviciosa: "Asturias enamora por lo que ves y también por lo que sientes"

Antonio Roble, artista de Villaviciosa que será homenajeado en el Encuentro de Acuarela de octubre: "Intento ser más artista que pintor"

Antonio Roble, artista de Villaviciosa que será homenajeado en el Encuentro de Acuarela de octubre: "Intento ser más artista que pintor"

Pillado con droga por adelantar al coche de la Guardia Civil de Tráfico en Villaviciosa: incautan a un vasco 1,1 kilos de cocaína

Pillado con droga por adelantar al coche de la Guardia Civil de Tráfico en Villaviciosa: incautan a un vasco 1,1 kilos de cocaína

Tazones participa en el último "desembarco" de Carlos V en Laredo: así fue la llegada del emperador

Tazones participa en el último "desembarco" de Carlos V en Laredo: así fue la llegada del emperador

Nuevo reconocimiento a Evaristo Arce en Villaviciosa: el Pleno aprueba que de nombre al Certamen Nacional de Pintura

Nuevo reconocimiento a Evaristo Arce en Villaviciosa: el Pleno aprueba que de nombre al Certamen Nacional de Pintura

Novedades en el XXVIII Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa: más plazo y mejor premio

Novedades en el XXVIII Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa: más plazo y mejor premio

El Ateneo Obrero de Villaviciosa retoma sus talleres con más de treinta propuestas y la escultura como novedad: "Nuestro espíritu sigue vivo"

El Ateneo Obrero de Villaviciosa retoma sus talleres con más de treinta propuestas y la escultura como novedad: "Nuestro espíritu sigue vivo"

El Ayuntamiento publica sus cuentas: Villaviciosa eleva su patrimonio en más de 38 millones de euros y cierra 2024 con un superávit de 4 millones

El Ayuntamiento publica sus cuentas: Villaviciosa eleva su patrimonio en más de 38 millones de euros y cierra 2024 con un superávit de 4 millones
Tracking Pixel Contents