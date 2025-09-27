Villaviciosa recupera la actividad en el frontón municipal: estas son las nuevas prestaciones del equipamiento

El frontón municipal de Villaviciosa vuelve a estar operativo, una vez realizadas por parte del gobierno municipal las obras de mejora de la instalación deportiva, que presentada gran abandono. Se trata de los primeros trabajos que se realizan en treinta años y han consistido en la retirada de la antigua grada que no tenía ya funcionalidad y estaba muy deteriorada con el fin de mejorar el espacio y poder añadir nuevas actividades como un rocódromo, mediante un acuerdo de colaboración con el Club local de montaña Llama Ello.

Además, también se ha colocado una cortina divisoria, que permite optimizar el espacio, permitiendo realizar varias disciplinas a la vez, algo fundamental para el crecimiento de las diferentes actividades deportivas que se desarrollan en el concejo. Además, se ha realizado el pintado antideslizante de toda la superficie, incluida la distribución de los campos oficiales de tenis para competiciones oficiales de esta actividad.

Tenis, patinaje, escalada, frontenis y otras actividades deportivas se podrán desarrollar en la instalación municipal, que también cuenta con nueva iluminación led. Además, se han construido unos nuevos vestuarios adaptados a la normativa de accesibilidad y se ha sustituido la puerta de entrada a la instalación.

El frontón municipal es una de las instalaciones deportivas más antiguas del Ayuntamiento y hasta ahora no había recibido la atención necesaria. Presenta numerosos problemas en la cubierta, que es de amianto, por lo que requerirá de nuevas inversiones. También tenía un defectuoso drenaje en el que se ha intervenido con las obras ejecutadas.

La inversión total realizada por el equipo de gobierno alcanzó superó los 145.000 euros, financiada con cargo a los presupuestos municipales, "aprobados con el apoyo del PSOE y el voto en contra del PP y la concejal no adscrita", según destacan desde el gobierno local.

Las reservas de los espacios disponibles se podrán hacer llamando al polideportivo municipal, cuyo número es 985 89 12 04.

El alcalde maliayés, Alejandro Vega (PSOE), destaca que "se trata de una actuación importante y necesaria, que se une a otras que estamos ejecutando en materia de mejora de unas instalaciones deportivas que nos encontramos hechas un desastre y que nos está costando mucho dinero". "Es un ejemplo más de la política útil que resuelve problemas, frente a los partidos de la oposición que primero los crearon y ahora votan en contra de las medidas para solucionarlo. El PP en más de 30 años no invirtió un euro en el frontón municipal, y ahora se dedica a boicotear obras como ésta la de la piscina o la de la nueva cancha de padel", concluyó el regidor.