Villaviciosa rendirá homenaje a los fundadores del Festival de la Manzana en el certamen este año: así nació el evento hace 65 años

La edición de este año del Festival de la Manzana de Villaviciosa será muy especial, por tratarse del primero desde la declaración de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco el 4 de diciembre de 2024. El alcalde maliayés, el socialista Alejandro Vega, desvela que el Ayuntamiento tiene previsto aprovechar la ocasión para rendir un "merecido homenaje" a los fundadores, en 1960, del que hoy es el decano de los certámenes agroalimentarios de la región. Se trata de Sergio Álvarez Requejo, gran impulsor del evento desde su puesto de director de la Estación Pomológica de Villaviciosa, y de sus colaboradores Miguel Palacios y Esteban Pérez Campillo.

El Festival de la Manzana de Villaviciosa, que tiene carácter bienal, se celebrará del 9 al 13 del próximo mes octubre con un amplio programa de actos que se presentará oficialmente dentro de unos días.

El origen histórico del certamen se remonta a 1957, cuando varios técnicos de la Estación Pomológica se desplazaron en un viaje de formación a Estados Unidos (EE UU) organizado por la Diputación Provincial. La expedición asturiana tuvo ocasión de visitar en la comarca manzanera de Yakuma (Washington) el Apple Blossom Festival. Ese evento serviría de inspiración para el certamen maliayés, que celebró en 1960 su primera edición, ligada a las fiestas patronales de Nuestra Señora del Portal.