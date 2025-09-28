Crónica de un gran fin de semana festivo en Villaviciosa: Quintes, Rales, Grases y Coru se lo pasaron en grande con múltiples actividades

Villaviciosa cerró el mes de septiembre con un intenso y animado fin de semana festivo, en el que cuatro parroquias del concejo celebraron algunas de sus citas más emblemáticas. Rales, Grases, Coru y Quintes ofrecieron programas variados, que combinaron tradición, música, gastronomía y actividades para todas las edades y gustos, consolidando el espíritu comunitario y festivo que caracteriza al concejo maliayés.

Rales: tradición, cultura y homenajes

En Rales, las fiestas de los Santos Mártires comenzaron con la tradicional cena de costilles a la estaca, criollos y pollo, seguida de una animada verbena a cargo del Dúo Duende. El sábado se celebró un pasacalles con el grupo folclórico Les Xanines de Quintes, y la misa solemne en la ermita, cantada por el Coro Valdediós. Tras la procesión y subasta de los ramos, los asistentes disfrutaron de una comida campestre en un ambiente distendido y familiar. La comisión de fiestas homenajeó por sorpresa a su socia mayor, Carmina Pérez Manjón, de 94 años, y a la vecina mayor no socia, María Josefa Manjón Fresno, de 89, que se mostraron muy emocionadas.

La procesión de Rales. / V. Alonso

La tarde estuvo dedicada a los más pequeños, con juegos infantiles y chocolatada, mientras que la cultura local tuvo su espacio con la presentación del libro “Toponimia de la Parroquia de Rales”. La actuación de Arancha Miñán precedió al concurso de tortillas de patata y a la gran verbena nocturna, amenizada por los grupos Lume y Dominó. El domingo se celebró la misa por los difuntos, seguida del tradicional pinchu para socios y colaboradores.

Coru: tradición y comunidad en torno a los Mártires

En Coru también se honró la festividad de los Mártires con una parrillada popular, concurso de postres caseros, juegos infantiles y tiro de cuerda. La jornada del sábado concluyó con reparto de chocolate para todos los asistentes.

Los juegos infantiles de Coru / V. Alonso

El domingo se celebró la misa en honor a los Mártires, la puya’l ramu y una comida compartida en la carpa, en un ambiente de gran convivencia vecinal.

Grases: Rosario y fiesta grande

Grases vivió sus fiestas de Nuestra Señora del Rosario con gran participación. La cita arrancó con una concurrida sesión de la Pulpería Lucus, concurso de disfraces y verbena con De Sur a Norte.

La concentración de coches. / V. Alonso

El sábado hubo concentración de vehículos clásico que reunió a más de 70 vehículos, juegos infantiles, nueva sesión gastronómica y el XXI Concurso de Tortillas.

La parrillada de la noche dio paso a la entrega de premios, fuegos artificiales y verbena con La Década Prodigiosa y DJ RVS. El domingo destacó la misa solemne, cantada por el Coro San Roque de Lastres, la subasta del ramu y una animada sesión vermú.

Quintes: huerta, sidra y tradición por San Antonio

Enmarcado en las fiestas de San Antonio en Quintes tuvo lugar la XXXIX Exposición Comarcal de Huerta y Planta, que se inauguró el sábado con actividades para niños.

El puesto ganador. / V. Alonso

El domingo se celebró el XXV Concurso de Tortillas y Postres Caseros, un concierto del Coro de Quintes en la iglesia parroquial y el desfile con el ramu desde el centro social hasta el templo. La misa solemne, cantada por el coro local, precedió a la subasta del ramu, bailes tradicionales con Les Xanines y degustación de sidra y productos típicos. La entrega de premios del concurso cerró la jornada con gran participación.

La procesión. / V. Alonso

Con este calendario festivo, Villaviciosa despidió septiembre envuelta en tradición, alegría y participación vecinal, reafirmando el valor de sus parroquias como auténticos núcleos vivos de cultura y celebración.