La Fundación Corripio Alonso se presenta el sábado y convocará ya la primera edición de sus premios: estas son las categorías

La Fundación Corripio Alonso, creada en 2024 por iniciativa de José Luis (Pepín) Corripio Estrada, una de las principales fortunas de la República Dominicana, y su esposa, Ana María Alonso, se presentará oficialmente este próximo sábado en el teatro Riera de Villaviciosa. Se trata de una iniciativa que el propio Corripio, natural de Arroes, anunció tras recibir el título de Hijo Predilecto de Villaviciosa en agosto de 2022.

La entidad tiene entre sus principales objetivos "el desarrollo, fomento y promoción de proyectos e iniciativas de carácter social en beneficio de la comunidad, procurando el bienestar social y cultural" de los vecinos vinculados de alguna forma al ámbito de actuación territorial de la fundación, que son los concejos de Villaviciosa, Cabranes y Piloña, los tres relacionados con la familia Corripio Alonso.

El patronato de la fundación está presidido por Pepín Corripio, con Ana María Alonso y su hija Ana Corripio Alonso como vicepresidentas. Manuel , José Alfredo y Lucía Corripio Alonso, los otros tres hijos del matrimonio, ostentan las vocalías de una entidad que cuenta con un órgano asesor consultivo para las diferentes áreas en las que trabajará .

Una de las primeras iniciativas que pone en marcha la entidad son los premios Corripio Alonso, que ya se convocarán este año para ser entregados en 2026. Los galardones se dividen en cuatro categorías. Por un lado, el de Letras, Artes y Conservación del Patrimonio Histórico distinguirá, según consta en las bases, "labores de creación, cultivo y perfeccionamiento de la creación literaria en todos sus géneros, además de la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la fotografía, la cinematografía, la danza, el teatro y otras manifestaciones artísticas". También entra en esta categoría la "conservación y puesta en valor del patrimonio histórico".

La distinción de Ciencias sociales, Comunicación y Humanidades tiene como objetivo "promover la cultura empresarial y el emprendimiento, especialmente entre los jóvenes". Además, también distinguirá la "labor creadora o de investigación y comunicación en los ámbitos de la antropología, la ciencia política, la demografía, el derecho, la economía, la ética, la filosofía, la geografía, la historia, la lingüística, la pedagogía, la psicología y la sociología", así como "las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos ámbitos".

El premio del Emprendimiento e Investigación Científica y Técnica está enfocado al "cultivo y el perfeccionamiento de la investigación, descubrimiento o invención en las ciencias médicas, las ciencias tecnológicas, la astronomía y la astrofísica, las ciencias de la tierra y del espacio, las ciencias de la vida, la física, las matemáticas y la química".

Por último, el galardón de Bienestar social y Deporte pretende galardonar "trayectorias de personas o entidades que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento de los servicios sociales, la integración social y la cooperación y el bienestar social, el deporte, la salud y su dimensión social se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva y el bienestar conllevan en beneficio de los seres humanos".

La saga familiar de los Corripio constituye uno de los grupos empresariales de referencia en la República Dominicana, donde tiene una fuerte presencia en medios de comunicación, así como en casi todos los sectores del consumo, desde la alimentación a la automoción.

Los Corripio ya tienen en una fundación en la República Dominicana, creada en 1986 y entonces presidida por Manuel Corripio, padre de Pepín y fundador de la saga. Esta fundación desarrolla una importante labor cultural y, entre otras acciones, concede el Premio Nacional de Literatura y edita una prestigiosa colección de clásicos dominicanos.