Silvino Rodríguez, un centenario "emocionado" en la fiesta de los Miguelinos de Lugás: "Ya venía con mis padres y abuelos"

El Santuario de Santa María de Lugás, en Villaviciosa, volvió a convertirse este lunes en epicentro de la fe y la tradición asturiana con la celebración de la centenaria Fiesta de los Miguelinos. Aunque la devoción por la Virgen de Lugás es ampliamente conocida por la multitudinaria romería del 8 de septiembre, existe otra cita igualmente emotiva que cada 29 de septiembre —día de San Miguel— congrega a numerosoa romeros y ganaderos de toda Asturias.

La festividad, profundamente arraigada en el calendario rural asturiano, está vinculada al ciclo agrícola, especialmente al fin de la cosecha y la maduración del grano. Algunos estudios sugieren incluso un posible origen céltico, posteriormente cristianizado, que refuerza su carácter ancestral. En este contexto, la Virgen de Lugás también es venerada como "patrona del ganado", y los fieles acuden al santuario para encomendar sus reses y cosechas a su protección.

Asi este lunes, Lugás volvió a congregar a decenas de fieles en una nueva edición de la misa y la tradicional procesión en honor a la Virgen. Según Nicolás Rodríguez, sacristán del templo, estuvieron presentes peregrinos llegados expresamente desde lugares como Ibias, Corvera, Gozón, Carreño, Gijón y Avilés. Todos ellos acudieron con un mismo propósito: "Venimos a encomendar nuestras reses a la patrona y para cumplir y perpetuar una tradición de los antepasados que tiene muchísimos años"

Una Fiesta de los Miguelinos que destaca por su espíritu rural y su vínculo con la naturaleza, en sintonía con las fiestas de prau asturianas. Con cada edición, Lugás reafirma su papel como lugar de encuentro y devoción, manteniendo viva una celebración que es testimonio de la identidad asturiana y de su profundo respeto por las tradiciones.

Entre los asistentes, se encontraba Silvino Rodríguez, Menéndez, de 101 años de edad, que llego desde Cardo, en Gozón. "Estoy muy contento y emocionado de poder realizar una nueva visita a Lugás, algo que hice hace muchísimo tiempo con mis padres y abuelos, y rendir una nueva visita ala virgen de Lugás para pedir por todos".