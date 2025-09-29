Villaviciosa elegirá la mejor tarta de manzana de Asturias en el festival de exaltación del fruto del mes de octubre: así puedes participar en el certamen gastronómico
El certamen tendrá dos categorías: para particulares y para establecimientos hosteleros
J. A. O.
Retomando una iniciativa llevada a cabo por primera vez en 2015, el Ayuntamiento de Villaviciosa, junto con el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, organiza para el Festival de la Manzana un concurso que pretende encontrar la mejor tarta elaborada con este fruto de Asturias, tanto de elaboración casera como de creación artesana por un establecimiento profesional.
Así, a la categoría de "Mejor Tarta Casera" podrán presentarse todos aquellos aficionadoss a la cocina que no se dediquen a la comercialización de algún producto o a la prestación de algún servicio vinculado con la gastronomía. El premio consistirá en un trofeo y un menú para dos personas valorado en 80 euros.
En cuanto a la categoría para "Mejor Tarta de Manzan"”, estará abierta la participación a todos los establecimientos vinculados con la gastronomía, tanto confiterías como restaurantes, panaderías o bares, siempre que tengan registro sanitario en vigor. El premio consistirá en trofeo diseñado específicamente para el concurso y un anuncio en prensa en el que se haga referencia al ganador de la Mejor Tarta de Manzana de Asturias
Además, el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, obsequiará a los ganadores en ambas categorías con una masterclass.
La inscripción, podrá realizarse hasta el 10 de octubre a través del formulario de inscripción que se puede descargar en la web municipal (www.villaviciosa.es) o a través del teléfono 985893202.
Cada concursante, en cualquiera de las categorías, deberá presentar una tarta con un peso entre 600 y 1.000 gramos, y cuyo principal ingrediente deberá de ser la manzana pudiendo ir acompañada de cualquier otro ingrediente, sabores o texturas, siendo imprescindible mantener siempre como sabor principal la manzana.
El jurado estará integrado por profesionales del Gremio de Artesanos Confiteros, gastrónomos, periodistas especializados, profesores de las Escuelas de Hostelería, así como otras personas que considere la organización.
Las propuestas ganadoras se darán a conocer el 13 de octubre, último día del Festival de la Manzana y día en que el que se celebrará el concurso.
El Festival de la Manzana, fiesta de interés turístico regional, se celebrará los próximos 9 a 13 de octubre con un intenso programa que se dará a conocer este miércoles
