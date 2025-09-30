Una cita con más de 400 años de historia: Camoca celebra este domingo una nueva edición de la Feria del Lino y les Nueces

Este próximo domingo, 5 de octubre, tendrá lugar la XXIV edición de la Feria del Lino y les Nueces de Camoca, que fue rescatada del olvido en el año 1999. Este evento tendrá lugar en las inmediaciones del campo de la iglesia románica, donde se ha venido celebrando desde el año 1615.

En esta feria siempre hay siempre un producto que brilla con luz propia y que sin duda será el más cotizado: la nuez.

Este año se pondrán a la venta nueces procedentes del concejo de Villaviciosa, Colunga y Pola de Siero. Además, se contará con 41 participantes con productos de artesanía de calidad y suculentos manjares, elaborados con mucho cariño y de modo tradicional. También habrá un puesto a cargo de un grupo de alumnos del colegio San Rafael de Villaviciosa para vender sus exquisitos productos.

La feria abrirá con presencia de las autoridades locales a mediodía en el entorno del campo de la iglesia. Este año, la lectura del pregón, que tendrá lugar a las 12.15 horas estará a cargo de Tano Collada, enólogo y sidrero, al que seguirá el Concurso Anual de les Nueces. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne con procesión en honor a Nuestra Señora del Rosario. La jornada festiva incluye igualmente la clásica subasta del “ramu” y una gran rifa.

Este año nuevamente se podrá adquirir la tarta arriera. Esta tarta ha sido elaborada por Ana Medina Murcia, vecina de Camoca, en memoria de los arrieros de Castilla que desde tiempo inmemorial acudían a esta Feria.

PROGRAMA DE ACTOS

11:00 h. Inauguración de la XXIV Feria del Lino y las Nueces, con pasacalles de gaita y tambor.

12:00 h. Recepción de autoridades del Ayuntamiento de Villaviciosa y saludo del Alcalde.

12:15 h.Pregón a cargo de Tano Collada (Enólogo y sidrero).

12:45 h. Concurso anual de las NUECES (Jurado presidido por el Cronista Oficial de Villaviciosa, Miguel González Pereda).

13:00 h. Misa solemne en honor de Nuestra Señora del Rosario cantada por el Coro San Clemente de Quintueles, procesión y canto de la Salve.

14:00 h. Subasta del “Ramu” y ofrendas.

14:45 h. Entrega de premios del Concurso anual de Nueces y Gran Rifa de la Asociación de Vecinos “La Llosa” de Camoca.

15:00 h. Gran Parrillada.

16:30 h. Actividades infantiles.

18:00 h. Animación musical DJ Chichas.