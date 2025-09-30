"Día de ánimas", el nuevo campamento urbano infantil para pasarlo de "miedo" en Villaviciosa: estas son las fechas y los criterios para participar

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villaviciosa reactivan los campamentos Uubanos con el de "Día de ánimas", gratuito para las familias con la finalidad de aumentar las oportunidades de conciliación familiar y laboral, al tiempo que se ofrecen recursos educativos saludables y de adquisición de habilidades para los niños en periodos vacacionales. Será los días 3 y 4 de noviembre.

Las inscripciones se realizarán en el Registro del Ayuntamiento de Villaviciosa presencialmente o a través de la sede electrónica. Para más información llamar al 985892190

La inscripción se realizarán al 3 de octubre (inclusive) y se podrán recoger las solicitudes en el Centro Municipal de Servicios Sociales, descargar en la web municipal o en Información del Ayuntamiento, siendo en el Registro donde se deberán entregar las solicitudes (existe la posibilidad de utilización de la sede electrónica), quedándose con el resguardo donde se indica el número de registro.

Las familias recibirán información detallada antes de la incorporación al programa.

Losdestinatarios de estos talleres serán niños de 3 a 12 años, que se dividirán en dos grupos, de 3 a 6 años y de 7 a 12 años. El lugar donde se impartirán será el Colegio Público Maliayo y las plazas serán gratuitas, con un total de 70. El horario irá de de 8:30 a 14:30 horas, siendo el de entrada de 8:30 a 9:00 horas y el de salida de 14:00 a 14:30 horas.

Deberán tenerse en cuenta el número de registro de la solicitud, ya que del 8 de octubre se publicará en la Web del Ayuntamiento de Villaviciosa el listado de admitidos.Respecto a los criterios para la admisión, son el orden de preferencia y el número de orden de la solitud en registro.

El orden de preferencia de adjudicación de plaza es el siguiente:

1-Familias empadronadas en el Municipio de Villaviciosa con una antelación mínima de 6 meses a la fecha de inscripción.

1.a) Menores cuyos progenitores/tutor/as trabajen ambos (en el caso de familias monoparentales, el/la progenitor/a).

1.b) En segundo lugar, menores con uno de sus progenitores/tutores/as trabajando.

2- Familias cuyo/s progenitor/a/es tenga su puesto/s de trabajo ubicado/s en Villaviciosa

3-Familias cuyos progenitores no trabajen

4-Orden de Registro de la solicitud

Podrán reservarse plazas para niños en riesgo de exclusión social, acreditado siempre por informe de Servicios Sociales donde recomiende la necesidad por razones en el ámbito familiar.

La situación laboral deberá acreditarse aportando, junto con la solicitud, certificado de empresa o vida laboral. La Administración podrá requerir documentación adicional si fuera necesaria en el proceso de adjudicación de plazas.