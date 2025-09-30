El Espacio Joven de Villaviciosa reabre con talleres de cómic, cocina europea y la gran fiesta de Halloween: este es el programa de actividades

El Espacio Joven de Villaviciosa retoma su actividad este fin de semana, con un amplio programa pensado para adolescentes y jóvenes de entre 12 y 25 años. El servicio municipal, ubicado en la planta baja del Ateneo Obrero, abrirá sus puertas con carácter general de viernes a domingo, de 18 a 21 horas, ofreciendo un punto de encuentro donde compartir tiempo de ocio, participar en actividades y disfrutar de un espacio propio.

Ana López, responsable del servicio, explica que “la sala está disponible para que los chavales dispongan libremente de los recursos de ocio: juegos de mesa, ping pong, pantallas, consolas o una máquina retro”. Pero además de este uso habitual, cada mes se programan actividades dirigidas con objetivos concretos.

En octubre, los jóvenes tendrán la oportunidad de participar en un curso de cómic gratuito que se desarrollará en dos fines de semana consecutivos, los días 10 y 11 y 17 y 18, en sesiones de viernes y sábado a partir de las seis y media de la tarde. “No hace falta tener conocimientos previos, solo ganas de aprender a contar historias a través del cómic y conocer sus técnicas”, detalla López.

A esto se suma el programa europeo “Time to Move”, que también estará presente en las actividades del mes a través de un taller de cocina búlgara incluido en la iniciativa “Tasty Europe”. La actividad más esperada del mes por los usuarios llegará a finales del mismo, con uno de los eventos más queridos por los chavales, la fiesta de Halloween, que volverá a llenar la sala de disfraces, música y ambiente festivo el 31 de octubre.

Ana López subraya la buena acogida de la reapertura. “Llenaron la sala el primer día, la realidad es que tiene tanto éxito que podemos decir abiertamente que la sala se nos queda pequeña”, expresó. La entrada es gratuita y no es necesaria la inscripción para el uso de la instalación. Sin embargo, para inscribirse en actividades concretas como el curso de cómic, los interesados pueden apuntarse en el propio Espacio Joven o contactar vía WhatsApp con la Oficina Joven en el 684 610 088.