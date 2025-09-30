El grupo Díaz Carbajosa retira de Rodiles 44 kilos de desechos

El grupo Díaz Carbajosa llevó a cabo en Rodiles (Villaviciosa) la tercera edición de su campaña de recogida de residuos "Mójate contra la Basuraleza", enmarcada dentro del proyecto nacional Libera, impulsado por Ecoembes y SEO BirdLife. Un total de 52 voluntarios, entre trabajadores y familiares (en la imagen), participaron en la limpieza del arenal, que se encontraba en un estado de conservación "muy positivo". En conjunto, se retiraron 44 kilos de desechos, en su mayoría plásticos ligeros, colillas y pequeños restos abandonados. La actividad incluyó el reparto de camisetas conmemorativas para los participantes y la entrega de diplomas a los más pequeños, que se convirtieron en auténticos embajadores ambientales por un día.