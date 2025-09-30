El grupo Díaz Carbajosa retira de Rodiles 44 kilos de desechos
El grupo Díaz Carbajosa llevó a cabo en Rodiles (Villaviciosa) la tercera edición de su campaña de recogida de residuos "Mójate contra la Basuraleza", enmarcada dentro del proyecto nacional Libera, impulsado por Ecoembes y SEO BirdLife. Un total de 52 voluntarios, entre trabajadores y familiares (en la imagen), participaron en la limpieza del arenal, que se encontraba en un estado de conservación "muy positivo". En conjunto, se retiraron 44 kilos de desechos, en su mayoría plásticos ligeros, colillas y pequeños restos abandonados. La actividad incluyó el reparto de camisetas conmemorativas para los participantes y la entrega de diplomas a los más pequeños, que se convirtieron en auténticos embajadores ambientales por un día.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- De fiesta en fiesta para despedir septiembre: Villaviciosa da la bienvenida al otoño con folixa en Rales, Grases, Coro y Quintes
- Pillado con droga por adelantar al coche de la Guardia Civil de Tráfico en Villaviciosa: incautan a un vasco 1,1 kilos de cocaína
- Espacio propio' para unas fiestas seguras: esto es lo que pasó en el punto informativo para jóvenes durante las fiestas del Portal
- Villaviciosa rendirá homenaje a los fundadores del Festival de la Manzana en el certamen de este año: así nació el evento hace 65 años
- Crónica de un gran fin de semana festivo en Villaviciosa: Quintes, Rales, Grases y Coru se lo pasaron en grande con múltiples actividades
- Los 'bicigrinos' estadounidense que pedalean por Villaviciosa: 'Asturias enamora por lo que ves y también por lo que sientes
- Villaviciosa habilita un gimnasio en el IES Víctor García de la Concha para reforzar el servicio durante el cierre del existente en la piscina municipal
- Los piragüistas de Villaviciosa ganan la regata de los valores: 'Lo importante no es el podio, sino la superación personal, la constancia y el compañerismo