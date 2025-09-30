Pepín Corripio, nombrado "Asturiano universal" por los Centros Asturianos de Madrid

Los Centros Asturianos de la Comunidad de Madrid han decidido otorgar al empresario asturiano José Luis “Pepín” Corripio, nacido en Arroes (Villaviciosa), la distinción de “Asturiano universal”, que se entregará este sábado 4 de octubre a las 17 horas en el Teatro Riera de Villavicios, antes del acto de presentación de la Fundación Corripio Alonso. Con esta fundación, la familia de emigrantes asturianos radicada en la República Dominicana quiere alentar el desarrollo de proyectos claves para Asturias, con especial atención a los concejos de Villaviciosa, Cabranes y Piloña.

El título de “Asturiano universal” lo conceden conjuntamente el Centro Asturiano de Madrid, la Casa de Asturias de Alcalá de Henares, la Casa de Asturias de Alcobendas, la Casa de Asturias de Guadarrama y el Centro Asturiano Aires de Asturias de Tres Cantos. Se trata de distinguir “a personalidades destacadas por su contribución a la comunidad asturiana o por haber alcanzado relevancia pública”. Graciano García, director emérito vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias, fue la última personalidad en recibir este galardón, que recibió en un acto celebrado en el Club LA NUEVA ESPAÑA el pasado 8 de julio.

Pepín Corripio, nacido en 1934, hizo crecer los negocios familiares y ahora encabeza un grupo empresarial con unas 40 empresas presentes en todos los sectores de la economía de la República Dominicana. Es, sin duda, uno de los empresarios más relevantes del país caribeño, donde tiene unos 14.000 empleados.

Los Centros Asturianos en la Comunidad de Madrid hacen énfasis en que toda su trayectoria empresarial “la ha desarrollado sin olvidarse nunca de su tierra de origen, Asturias, en particular de Villaviciosa y Cabranes, a donde ha regresado cada año, y donde mantiene sus casas materna y paterna, habiendo establecido también residencia en Villaviciosa”. También indican que esta vinculación con el origen “se ha reflejado en compromiso con las necesidades de sus municipios de origen, y de su pueblo, Arroes, una de las parroquias distinguidas en 2023 con el Premio Pueblo Ejemplar de Asturias, de la Fundación Princesa de Asturias”.

Precisamente Villaviciosa, recibió la máxima distinción que el municipio otorga a los nacidos en el concejo, el título de Hijo Predilecto, el 8 de agosto de 2022. En la entrega, Corripio anunció su voluntad de crear una fundación en Asturias, que es la que se presenta este sábado en el Teatro Riera.