Pepín Corripio, nombrado "Asturiano universal" por los Centros Asturianos de Madrid
El Centro Asturiano de Madrid, la Casa de Asturias de Alcalá de Henares, la Casa de Asturias de Alcobendas, la Casa de Asturias de Guadarrama y el Centro Asturiano Aires de Asturias de Tres Cantos reconocen la labor de este emigrante de Arroes (Villaviciosa), que encabeza un grupo empresaria en la República Dominicana con 14.000 empleados
Los Centros Asturianos de la Comunidad de Madrid han decidido otorgar al empresario asturiano José Luis “Pepín” Corripio, nacido en Arroes (Villaviciosa), la distinción de “Asturiano universal”, que se entregará este sábado 4 de octubre a las 17 horas en el Teatro Riera de Villavicios, antes del acto de presentación de la Fundación Corripio Alonso. Con esta fundación, la familia de emigrantes asturianos radicada en la República Dominicana quiere alentar el desarrollo de proyectos claves para Asturias, con especial atención a los concejos de Villaviciosa, Cabranes y Piloña.
El título de “Asturiano universal” lo conceden conjuntamente el Centro Asturiano de Madrid, la Casa de Asturias de Alcalá de Henares, la Casa de Asturias de Alcobendas, la Casa de Asturias de Guadarrama y el Centro Asturiano Aires de Asturias de Tres Cantos. Se trata de distinguir “a personalidades destacadas por su contribución a la comunidad asturiana o por haber alcanzado relevancia pública”. Graciano García, director emérito vitalicio de la Fundación Princesa de Asturias, fue la última personalidad en recibir este galardón, que recibió en un acto celebrado en el Club LA NUEVA ESPAÑA el pasado 8 de julio.
Pepín Corripio, nacido en 1934, hizo crecer los negocios familiares y ahora encabeza un grupo empresarial con unas 40 empresas presentes en todos los sectores de la economía de la República Dominicana. Es, sin duda, uno de los empresarios más relevantes del país caribeño, donde tiene unos 14.000 empleados.
Los Centros Asturianos en la Comunidad de Madrid hacen énfasis en que toda su trayectoria empresarial “la ha desarrollado sin olvidarse nunca de su tierra de origen, Asturias, en particular de Villaviciosa y Cabranes, a donde ha regresado cada año, y donde mantiene sus casas materna y paterna, habiendo establecido también residencia en Villaviciosa”. También indican que esta vinculación con el origen “se ha reflejado en compromiso con las necesidades de sus municipios de origen, y de su pueblo, Arroes, una de las parroquias distinguidas en 2023 con el Premio Pueblo Ejemplar de Asturias, de la Fundación Princesa de Asturias”.
Precisamente Villaviciosa, recibió la máxima distinción que el municipio otorga a los nacidos en el concejo, el título de Hijo Predilecto, el 8 de agosto de 2022. En la entrega, Corripio anunció su voluntad de crear una fundación en Asturias, que es la que se presenta este sábado en el Teatro Riera.
La biografía de un emprendedor incansable
José Luis “Pepín” Corripio Estrada nació en Arroes (Villaviciosa), la tierra de su madre Sara Estrada. Tras pasar en Asturias los primeros años de su vida, con 4 años viajó con su madre a la República Dominicana. Su padre Manuel (oriundo de Cabranes) se había adelantado en el viaje dos años antes. Tras formarse, Pepín comenzó muy joven a trabajar en los negocios de la familia. Más adelante desarrolló una carrera como empresario de las más destacadas del país. Continuó y amplió la labor iniciada por su padre, Manuel Corripio García (1908-2004), y por su tío, Ramón Corripio. Desde esa base, y sin perder nunca de vista los orígenes humildes y el ejemplo de su padre, levantó de los principales grupos empresariales de República Dominicana, con intereses en otros países principalmente del área Caribe, con presencia y liderazgo en múltiples sectores, industrial, comercial, bienes de equipo, automoción, financiero o medios de comunicación. Cuenta con 14.000 empleados.
Pepín Corripio continuó y amplió la labor de mecenazgo cultural y social, iniciada por su padre con la Fundación Corripio, entidad sin fines de lucro, cuyos principales objetivos están dedicados a promocionar la cultura dominicana y al reconocimiento de sus principales exponentes, patrocinando entre otras actividades el Premio Nacional de Literatura y los Premios Fundación Corripio. Han construido además el Monumento al Inmigrante, una obra escultura del artista español Antonio Prats Ventós, instalada en pleno corazón de Santo Domingo, instituyendo la celebración del Día del Inmigrante, que se celebra cada 15 de junio.
José Luis Corripio Estrada, ha recibido numerosos reconocimientos. Entre otros, es Premio a la Trayectoria Empresarial Forbes 2015; ha recibido la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mella, máxima distinción de República Dominicana. También está en poder de la Gran Cruz de la Orden de Cristóbal Colón (R.D.), del Mérito Civil (España), la Estrella Brillante con Gran Cordón Especial (China), del Mérito en grado de Caballero (Francia) y el Premio Luca de Tena de Periodismo, entregado por el Rey de España, Felipe VI en diciembre de 2019. El Senado de la República Dominicana le ha entregado su máximo reconocimiento “por sus aportes al desarrollo de la cultura, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos, siendo un pilar de valores sociales y ejemplo para las presentes y futuras generaciones”, en sesión celebrada el 5 de octubre de 2022, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.