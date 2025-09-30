Los vecinos de San Martín del Mar, en Villaviciosa, despidieron el verano con una jornada de convivencia: "Hay que repetir"
Los 56 asistentes disfrutaron de una sabrosa parrillada regada con sidra
V. Alonso
San Martín del Mar (Villaviciosa) puso este fin de semana el broche final al verano con una jornada de convivencia organizada por la asociación de vecinos en el centro social de la parroquia.
La cita, que reunió a 56 participantes, desbordó las antiguas escuelas —hoy reconvertidas en sede comunitaria— y se convirtió en una festiva celebración, muestra de la buena convivencia de vida vecinal. El menú fue sencillo pero infalible: una parrillada con sidra, que abrió paso a risas, reencuentros y largas conversaciones entre vecinos de todas las edades.
El ambiente fue cálido y festivo desde el primer momento, con risas, reencuentros y conversaciones que tejieron una red de afecto entre distintas generaciones. Como colofón, se celebró un animado sorteo de regalos que desató carcajadas y bromas entre los asistentes, en el que no faltaron las bromas y los gritos de “¡tongo!” en tono festivo, reforzando la complicidad y el humor que marcaron toda la jornada.
"Sin duda, esta es una celebración que merecería repetirse en cada cambio de estación, no solo al término del verano. Nos sentimos muy satisfechos de haber compartido mesa, recuerdos y nuevos proyectos que ya estamos preparando conjuntamente para la parroquia", coincidieron los asistentes.
