Villaviciosa retira árboles caídos sobre el cauce del río Linares y exige a la Confederación y a Costas obras contra las inundaciones: "Son necesarias por el riesgo que hay"

El Ayuntamiento de Villaviciosa acaba de ejecutar nuevos trabajos de limpieza del cauce del río Linares, en el parque de La Barquerina, en la zona cercana al puente Huetes, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones en la zona que está declarada de especial riesgo de inundación, como consecuencia del riego de embalsamientos en crecidas por tormentas a causa de árboles caídos. Recientemente, y así lo atestigua la Policía Local en un informe, han caído varias cañas de importante volumen de un chopo, debido al temporal y al mal estado fitosanitario en el que se encontraba el árbol. Por ello, se ha decidido eliminar el ejemplar.

Por otra parte, se ejecutará una la limpieza general del cauce del Linares a su paso por el núcleo urbano de Villaviciosa. El ámbito de actuación es desde San Juan de Amandi hasta el puente Güetes, por lo que se han tenido que tramitar las autorizaciones tanto con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico como con la Demarcación de Costas, ambas competentes en el tramo objeto de limpieza.

Estas actuaciones se unen las inversiones anteriormente ejecutadas y se financian con la partida por importe de 35.000 euros de los presupuestos municipales destinada a limpieza de cauces que fueron aprobados con el apoyo del PSOE y el voto en contra de PP y la concejala no adscrita, recuerdan fuentes municipales.

Villaviciosa viene reclamando que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la Demarcación de Costas, como administración con las competencias en ríos y costa, se haga cargo del mantenimiento de los mismos y se ejecuten otras medidas de lucha contra las inundaciones como el reforzamiento de la escollera de Les Colomines o la reforma y ampliación del Puentón y el puente Güetes. Hasta el momento, el Ayuntamiento ha tenido que hacerse cargo de la limpieza y el mantenimiento del tramo urbano del Linares tras la sentencia de 2013, al perder el juicio que había planteado contra la Demarcación de Costas el anterior gobierno municipal del PP

El actual gobierno municipal ha ejecutado cada año obras de lucha contra las inundaciones, como las de limpieza y desbroce de un tramo del río Linares para limpiar los dos márgenes, que se encontraban tomados por la vegetación y la maleza. También en 2021, en la zona la zona de Huetes, se ejecutaron las obras de construcción de escollera y el dragado de acarreos y acopios, así como la limpieza y desbroce de la isleta formada por sedimentos en la zona de puente Huetes, ampliado la sección del cauce para facilitar la evacuación de las aguas en casos de avenidas.

"Estamos ejecutando desde el Ayuntamiento todos los años la limpieza del río Linares para minorar los efectos en caso de grandes lluvias. No obstante, debemos ser conscientes que el riesgo existe y, por ello, reiteramos la necesidad de que la Confederación Hidrográfica y Costas ejecuten obras de seguridad frente a inundaciones que venimos reclamando", subraya el alcalde, Alejandro Vega.