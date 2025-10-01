Una de las confiterías rurales con más tirón de Asturias busca pastelera (y tiene que ser mujer por este motivo)

Una de las pastelerías rurales más famosas de Asturias quiere ampliar su equipo y busca expresamente a una mujer. Se trata de Verde Menta, la confitería situada a 15 minutos de Gijón, en Quintueles (Villaviciosa), a la que cada vez más asturianos acuden a desayunar. Sus dulces triunfan en las redes sociales.

Preferentemente una chica

"Buscamos pastelera en nuestro equipo. Tenemos una vacante y estamos buscando preferentemente a una chica", anuncia, a través de un vídeo en sus redes sociales, Inés Alonso, al frente del negocio. ¿El motivo? "No porque discriminemos a los chicos, sino porque la pastelería es tan pequeña que solo tenemos un vestuario y antes de que venga el Ayuntamiento a ponernos una pega de que no tengamos vestuarios independientes, hemos decidido que buscamos directamente a una chica", aclara.

Inés Alonso da más detalles de la pastelera que buscan: "No necesitamos que tengas una experiencia del copón, nos vale con que sepas algo de pastelería. Aunque evidentemente si tienes algo de experiencia muchísimo mejor". La nueva trabajadora empezaría en noviembre y sería un contrato de tres meses para pasar las Navidades y ver si encaja en el equipo. "Si estamos contentos, nos quedaremos contigo", agrega. Los interesados pueden enviar su currículum a la siguiente dirección de correo: verdementapasteleria@gmail.com

En funcionamiento desde hace cuatro años

Inés Alonso abrió su obrador hace cuatro años en la casa familiar de su infancia ofreciendo desayunos y meriendas en el campo y ya suma más de 18.000 seguidores en Instagram. Gracias a la visita de numerosos influencers gastronómicos y a sus buenas (y justificadas) reseñas, Verde Menta ha disparado su popularidad.

Como la pastelería de Cabo Busto

Inés Alonso hornea cada mañana sus dulces en una casita verde y de piedra con un jardín de mesas y sillas de madera que parece salida de un cuento. Recuerda a la pastelería de Cabo Busto, de Jontahan González, que arrasa y lo vende todo tanto en verano como en invierno. La carta de Verde Menta incluye un poco de todo: pasteles, tartas, bizcochos, brownies, palmeras, croissants, mojis... Hasta empanadas de atún, carne, cecina, pizza...Todo rico y con una presencia exquisita.