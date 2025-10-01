Una de las confiterías rurales con más tirón de Asturias busca pastelera (y tiene que ser mujer por este motivo)
"Tenemos una vacante y queremos preferentemente a una chica", dice Inés Alonso, propietaria de Verde Menta, en Quintueles
Una de las pastelerías rurales más famosas de Asturias quiere ampliar su equipo y busca expresamente a una mujer. Se trata de Verde Menta, la confitería situada a 15 minutos de Gijón, en Quintueles (Villaviciosa), a la que cada vez más asturianos acuden a desayunar. Sus dulces triunfan en las redes sociales.
Preferentemente una chica
"Buscamos pastelera en nuestro equipo. Tenemos una vacante y estamos buscando preferentemente a una chica", anuncia, a través de un vídeo en sus redes sociales, Inés Alonso, al frente del negocio. ¿El motivo? "No porque discriminemos a los chicos, sino porque la pastelería es tan pequeña que solo tenemos un vestuario y antes de que venga el Ayuntamiento a ponernos una pega de que no tengamos vestuarios independientes, hemos decidido que buscamos directamente a una chica", aclara.
Inés Alonso da más detalles de la pastelera que buscan: "No necesitamos que tengas una experiencia del copón, nos vale con que sepas algo de pastelería. Aunque evidentemente si tienes algo de experiencia muchísimo mejor". La nueva trabajadora empezaría en noviembre y sería un contrato de tres meses para pasar las Navidades y ver si encaja en el equipo. "Si estamos contentos, nos quedaremos contigo", agrega. Los interesados pueden enviar su currículum a la siguiente dirección de correo: verdementapasteleria@gmail.com
En funcionamiento desde hace cuatro años
Inés Alonso abrió su obrador hace cuatro años en la casa familiar de su infancia ofreciendo desayunos y meriendas en el campo y ya suma más de 18.000 seguidores en Instagram. Gracias a la visita de numerosos influencers gastronómicos y a sus buenas (y justificadas) reseñas, Verde Menta ha disparado su popularidad.
Como la pastelería de Cabo Busto
Inés Alonso hornea cada mañana sus dulces en una casita verde y de piedra con un jardín de mesas y sillas de madera que parece salida de un cuento. Recuerda a la pastelería de Cabo Busto, de Jontahan González, que arrasa y lo vende todo tanto en verano como en invierno. La carta de Verde Menta incluye un poco de todo: pasteles, tartas, bizcochos, brownies, palmeras, croissants, mojis... Hasta empanadas de atún, carne, cecina, pizza...Todo rico y con una presencia exquisita.
