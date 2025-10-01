Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una de las confiterías rurales con más tirón de Asturias busca pastelera (y tiene que ser mujer por este motivo)

"Tenemos una vacante y queremos preferentemente a una chica", dice Inés Alonso, propietaria de Verde Menta, en Quintueles

Una caja de pasteles de Verde Menta

Una caja de pasteles de Verde Menta / @verdementa.pasteleria

Alejandra Carreño

Una de las pastelerías rurales más famosas de Asturias quiere ampliar su equipo y busca expresamente a una mujer. Se trata de Verde Menta, la confitería situada a 15 minutos de Gijón, en Quintueles (Villaviciosa), a la que cada vez más asturianos acuden a desayunar. Sus dulces triunfan en las redes sociales.

Preferentemente una chica

"Buscamos pastelera en nuestro equipo. Tenemos una vacante y estamos buscando preferentemente a una chica", anuncia, a través de un vídeo en sus redes sociales, Inés Alonso, al frente del negocio. ¿El motivo? "No porque discriminemos a los chicos, sino porque la pastelería es tan pequeña que solo tenemos un vestuario y antes de que venga el Ayuntamiento a ponernos una pega de que no tengamos vestuarios independientes, hemos decidido que buscamos directamente a una chica", aclara.

Inés Alonso da más detalles de la pastelera que buscan: "No necesitamos que tengas una experiencia del copón, nos vale con que sepas algo de pastelería. Aunque evidentemente si tienes algo de experiencia muchísimo mejor". La nueva trabajadora empezaría en noviembre y sería un contrato de tres meses para pasar las Navidades y ver si encaja en el equipo. "Si estamos contentos, nos quedaremos contigo", agrega. Los interesados pueden enviar su currículum a la siguiente dirección de correo: verdementapasteleria@gmail.com

En funcionamiento desde hace cuatro años

Inés Alonso abrió su obrador hace cuatro años en la casa familiar de su infancia ofreciendo desayunos y meriendas en el campo y ya suma más de 18.000 seguidores en Instagram. Gracias a la visita de numerosos influencers gastronómicos y a sus buenas (y justificadas) reseñas, Verde Menta ha disparado su popularidad.

Noticias relacionadas y más

Como la pastelería de Cabo Busto

Inés Alonso hornea cada mañana sus dulces en una casita verde y de piedra con un jardín de mesas y sillas de madera que parece salida de un cuento. Recuerda a la pastelería de Cabo Busto, de Jontahan González, que arrasa y lo vende todo tanto en verano como en invierno. La carta de Verde Menta incluye un poco de todo: pasteles, tartas, bizcochos, brownies, palmeras, croissants, mojis... Hasta empanadas de atún, carne, cecina, pizza...Todo rico y con una presencia exquisita. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. De fiesta en fiesta para despedir septiembre: Villaviciosa da la bienvenida al otoño con folixa en Rales, Grases, Coro y Quintes
  2. Pillado con droga por adelantar al coche de la Guardia Civil de Tráfico en Villaviciosa: incautan a un vasco 1,1 kilos de cocaína
  3. La Fundación Corripio Alonso se presenta el sábado y convocará ya la primera edición de sus premios: estas son las categorías
  4. Villaviciosa rendirá homenaje a los fundadores del Festival de la Manzana en el certamen de este año: así nació el evento hace 65 años
  5. Crónica de un gran fin de semana festivo en Villaviciosa: Quintes, Rales, Grases y Coru se lo pasaron en grande con múltiples actividades
  6. Los 'bicigrinos' estadounidense que pedalean por Villaviciosa: 'Asturias enamora por lo que ves y también por lo que sientes
  7. Los piragüistas de Villaviciosa ganan la regata de los valores: 'Lo importante no es el podio, sino la superación personal, la constancia y el compañerismo
  8. El grupo Díaz Carbajosa retira de Rodiles 44 kilos de desechos

Una de las confiterías rurales con más tirón de Asturias busca pastelera (y tiene que ser mujer por este motivo)

Una de las confiterías rurales con más tirón de Asturias busca pastelera (y tiene que ser mujer por este motivo)

La influencer Marta Castro, con raíces en Villaviciosa, será madre por segunda vez a los 40 años: "Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad"

La influencer Marta Castro, con raíces en Villaviciosa, será madre por segunda vez a los 40 años: "Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad"

Pepín Corripio, nombrado "Asturiano universal" por los Centros Asturianos de Madrid

Pepín Corripio, nombrado "Asturiano universal" por los Centros Asturianos de Madrid

Villaviciosa retira árboles caídos sobre el cauce del río Linares y exige a la Confederación y a Costas obras contra las inundaciones: "Son necesarias por el riesgo que hay"

Villaviciosa retira árboles caídos sobre el cauce del río Linares y exige a la Confederación y a Costas obras contra las inundaciones: "Son necesarias por el riesgo que hay"

Una cita con más de 400 años de historia: Camoca celebra este domingo una nueva edición de la Feria del Lino y les Nueces

Una cita con más de 400 años de historia: Camoca celebra este domingo una nueva edición de la Feria del Lino y les Nueces

El Espacio Joven de Villaviciosa reabre con talleres de cómic, cocina europea y la gran fiesta de Halloween: este es el programa de actividades

El Espacio Joven de Villaviciosa reabre con talleres de cómic, cocina europea y la gran fiesta de Halloween: este es el programa de actividades

La labor filantrópica del villaviciosino que tiene 14.000 empleados en la República Dominicana: el ejemplo de los Corripio

La labor filantrópica del villaviciosino que tiene 14.000 empleados en la República Dominicana: el ejemplo de los Corripio

"La península de las casas vacías" conquista Quintes: lleno total para conversar con David Uclés en Villaviciosa

"La península de las casas vacías" conquista Quintes: lleno total para conversar con David Uclés en Villaviciosa
Tracking Pixel Contents