La influencer Marta Castro, con raíces en Villaviciosa, será madre por segunda vez a los 40 años: "Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad"

La influencer Marta Castro, exmujer de Fonsi Nieto, será madre por segunda vez a los 40 años. Así lo ha anunciado la propia creadora de contenido y su actual pareja, el empresario Rodri Fuentes, a través de las redes sociales: "Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad y ya viene en camino". Castro tiene raíces asturianas y todos los veranos acude a la casa familiar que tienen en Villaviciosa. "Es mi lugar favorito", aseguró hace dos meses, resumiendo su última escapada a Asturias.

Un camino difícil

El camino para ser padres de Marta Castro y Rodri Fuentes, que saltó a la fama a raíz de su participación en Gran Hermano 17 y fue pareja de Adara Molinero, no ha sido fácil. "Ha sido un camino largo y no siempre fácil, pero ha sido un camino juntos, con esperanza y fe en cada paso", ha compartido la pareja con sus seguidores, que entre los dos suman en Instagram casi medio millón.

El vídeo de la feliz noticia

El esperado anuncio lo hicieron este martes a través de un vídeo en el que Rodri Fuentes muestra unos patucos en su mano y Marta Castro le acaricia el brazo y después se pone de perfil para mostrar su barriga. El vídeo acaba con la mano de su hijo Hugo, fruto de su relación con Fonsi Nieto, encima de su tripa.

"El corazón nos late más fuerte que nunca… porque muy pronto seremos uno más. La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras", afirmaron. Su publicación ya alcanza los 50.000 "me gusta".

Juntos desde 2023

Marta Castro y Rodri Fuentes llevan dos años de relación. Se conocieron en 2023, a raíz de las visitas de ella a la clínica estética de la que él es propietario.

Asturias, su "sitio preferido en el mundo"

Para la influencer, Asturias es su "sitio preferido en el mundo", en el que "desconecto, me relajo, recargo pilas". "Quien me conoce sabe que Asturias es mi lugar preferido en verano. Desde niña vengo cada año al precioso pueblo de Sietes, un lugar maravilloso donde tengo mis raíces, al que me gusta ir cada vez que puedo porque me ha visto crecer. Guardo recuerdos emocionantes de mis güelitos y mis primeras vacaciones cuando aún estaban con nosotros, reunirnos toda la familia, recuerdos de llevar a amigos y enseñarles orgullosa sus paisajes, playas...", llegó a afirmar unas vacaciones pasadas. En Sietes vivieron sus abuelos maternos, Soledad y Miguel.

Marta reside en Madrid. "Llevo a Asturias por bandera, mucho más que Madrid, no sé por qué, la verdad, porque nacer nací en la capital, pero de Asturias me gusta todo. De Sietes me enamora su tranquilidad y lo bonito que es, y la historia de saber que mis raíces están aquí", comentó.