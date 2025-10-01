La influencer Marta Castro, con raíces en Villaviciosa, será madre por segunda vez a los 40 años: "Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad"
"Ha sido un camino largo y no siempre fácil", han reconocido la exmujer de Fonsi Nieto y su actual pareja, el empresario y creador de contenidos Rodri Fuentes
La influencer Marta Castro, exmujer de Fonsi Nieto, será madre por segunda vez a los 40 años. Así lo ha anunciado la propia creadora de contenido y su actual pareja, el empresario Rodri Fuentes, a través de las redes sociales: "Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad y ya viene en camino". Castro tiene raíces asturianas y todos los veranos acude a la casa familiar que tienen en Villaviciosa. "Es mi lugar favorito", aseguró hace dos meses, resumiendo su última escapada a Asturias.
Un camino difícil
El camino para ser padres de Marta Castro y Rodri Fuentes, que saltó a la fama a raíz de su participación en Gran Hermano 17 y fue pareja de Adara Molinero, no ha sido fácil. "Ha sido un camino largo y no siempre fácil, pero ha sido un camino juntos, con esperanza y fe en cada paso", ha compartido la pareja con sus seguidores, que entre los dos suman en Instagram casi medio millón.
El vídeo de la feliz noticia
El esperado anuncio lo hicieron este martes a través de un vídeo en el que Rodri Fuentes muestra unos patucos en su mano y Marta Castro le acaricia el brazo y después se pone de perfil para mostrar su barriga. El vídeo acaba con la mano de su hijo Hugo, fruto de su relación con Fonsi Nieto, encima de su tripa.
"El corazón nos late más fuerte que nunca… porque muy pronto seremos uno más. La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras", afirmaron. Su publicación ya alcanza los 50.000 "me gusta".
Juntos desde 2023
Marta Castro y Rodri Fuentes llevan dos años de relación. Se conocieron en 2023, a raíz de las visitas de ella a la clínica estética de la que él es propietario.
Asturias, su "sitio preferido en el mundo"
Para la influencer, Asturias es su "sitio preferido en el mundo", en el que "desconecto, me relajo, recargo pilas". "Quien me conoce sabe que Asturias es mi lugar preferido en verano. Desde niña vengo cada año al precioso pueblo de Sietes, un lugar maravilloso donde tengo mis raíces, al que me gusta ir cada vez que puedo porque me ha visto crecer. Guardo recuerdos emocionantes de mis güelitos y mis primeras vacaciones cuando aún estaban con nosotros, reunirnos toda la familia, recuerdos de llevar a amigos y enseñarles orgullosa sus paisajes, playas...", llegó a afirmar unas vacaciones pasadas. En Sietes vivieron sus abuelos maternos, Soledad y Miguel.
Marta reside en Madrid. "Llevo a Asturias por bandera, mucho más que Madrid, no sé por qué, la verdad, porque nacer nací en la capital, pero de Asturias me gusta todo. De Sietes me enamora su tranquilidad y lo bonito que es, y la historia de saber que mis raíces están aquí", comentó.
- De fiesta en fiesta para despedir septiembre: Villaviciosa da la bienvenida al otoño con folixa en Rales, Grases, Coro y Quintes
- Pillado con droga por adelantar al coche de la Guardia Civil de Tráfico en Villaviciosa: incautan a un vasco 1,1 kilos de cocaína
- La Fundación Corripio Alonso se presenta el sábado y convocará ya la primera edición de sus premios: estas son las categorías
- Villaviciosa rendirá homenaje a los fundadores del Festival de la Manzana en el certamen de este año: así nació el evento hace 65 años
- Crónica de un gran fin de semana festivo en Villaviciosa: Quintes, Rales, Grases y Coru se lo pasaron en grande con múltiples actividades
- Los 'bicigrinos' estadounidense que pedalean por Villaviciosa: 'Asturias enamora por lo que ves y también por lo que sientes
- Los piragüistas de Villaviciosa ganan la regata de los valores: 'Lo importante no es el podio, sino la superación personal, la constancia y el compañerismo
- El grupo Díaz Carbajosa retira de Rodiles 44 kilos de desechos