Los influencers gallegos Lara Tronti y Hugo Pérez (La Isla de las Tentaciones), de escapada en Asturias: "Esta tierrina y su gente es maravillosa"

Los influencers Lara Tronti y Hugo Pérez, una de las pocas parejas que han sobrevivido al reality de "La Isla de las Tentaciones", estuvieron estos días en Asturias, alojados en una cabaña de lujo en Villaviciosa. La pareja ha quedado totalmente prendada de la región.

"Desde pequeñito siempre dije que si no tuviera la suerte de ser gallego, querría ser asturiano. Esta tierrina y su gente es maravillosa y cada vez que vengo me hacen sentir como en casa. Tenía tantas ganas de que mi pequeño conociese estos pueblos", compartió con sus seguidores Hugo Pérez, que también fue participante de Gran Hermano 15.

De Cudillero a los Lagos de Covadonga

Junto a su hijo Nico y sus dos perras, Lara Tronti y Hugo Pérez han estado en los lugares más turísticos de Asturias: Cudillero, Tazones, Covadonga y los Lagos... "Esta escapada se ha convertido en mi favorita", ha escrito ella en Instagram. "No hace falta irse lejos, lo importante es la compañía, está clarísimo. Me ha encantado ir los cinco aunque ha sido a la vez súper caótico, pero lo hemos disfrutado muchísimo. Quiero que hagamos más escapadas así y poder grabarlas, porque repito que menudo caos jajaja", contó Lara Tronti.

Más de 1,4 millones de seguidores

A raíz de su paso por el famoso programa de Telecinco "La Isla de las Tentaciones", la pareja ha disparado su fama. Grandes defensores de Galicia y lo rural (viven en Bueu, un municipio de Pontevedra que hacen constantemente viral), Lara y Hugo triunfan en las redes sociales. Entre los dos suman 1,4 millones de seguidores (721.000 tiene ella y 689.000, él).

Durante su estancia en Asturias, Lara Tronti y Hugo Pérez disfrutaron de una divertida excursión junto a su hijo a la granja ecológica de Los Caserinos. "Mamá y su pequeño granjero. Es increíble lo que le gustan los animales y nosotros disfrutamos tanto con él. No cabe duda que en cuanto pueda nos pide llenar la casa de animalitos (más todavía)", escribió Lara junto a unas bonitas fotografías con su pequeño y rodeados de vacas, caballos y cabras.

Alojamiento en Villaviciosa

La familia de influncers se alojaron en La Guarida Lugás, en Villaviciosa, que consta de dos cabañas de lujo ubicadas en medio de la naturaleza. El propio Hugo Pérez hizo un "house tour" para sus seguidores durante su estancia en Asturias.