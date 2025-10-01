Villaviciosa prepara un Festival de la Manzana “de récord” con 54 actividades, homenajes y un libro muy especial: descubre el programa completo

El XXXV Festival de la Manzana, Fiesta de Interés Turístico del Principado, se celebra este año del 9 al 13 de este mes octubre con el programa más amplio de su historia: 54 propuestas en cinco días —gastronomía, música, deporte, talleres, mercados, visitas y divulgación— y el regreso de la programación musical nocturna. “Es una edición especial y de récord, la primera tras el reconocimiento de la Cultura Sidrera Asturiana por la Unesco, y vuelve la parte festiva con verbenas viernes, sábado y domingo”, destacó el alcalde, Alejandro Vega, al presentar la cita y agradecer la implicación de llagares, cosecheros, entidades y empresas del concejo.

El jueves 9 abrirá el festival la jornada técnica del Serida en el Ateneo Obrero, de 9.45 a 14 horas, con ponencias sobre un espacio compartido de datos para mejorar sostenibilidad y rentabilidad del manzano impartida por Enrique Dapena, y métodos de control de roedores, expuesta por Aitor Somoano. Además, se incluirá la visita a una pomarada y una demostración de trampeo. “Estas jornadas son el punto de encuentro ideal para trasladar la investigación al sector, y también para que nosotros aprendamos de productores y ciudadanía”, subrayó Carmen Díez, del Serida, que animó también a sumarse a la cata de manzanas que prepararán el sábado a las 12 en la carpa de actividades.

La tarde del jueves iniciará a las 19 horas en el Teatro Riera, donde se presentará la obra “Historia de la Cultura Sidrera de Villaviciosa y del Festival de la Manzana”, proyecto del Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo dirigido por el profesor Luis Benito García Álvarez, quien será además pregonero de esta edición.

El viernes 10, a partir de las 17 horas, Villaviciosa rendirá homenaje a los fundadores del Festival, otorgando los títulos de hijos adoptivos póstumos a Sergio Álvarez-Requejo, Miguel Palacios y Esteban Díaz, y a la primera comisión organizadora. Se continuará a las 18 horas con el descubrimiento, en el Parque de la Ballina, de una escultura de Pablo Maojo con motivo del reconocimiento de la Unescp. El acto de apertura y pregón será a las 19 horas en la Plaza del Ayuntamiento, trasladándose al Teatro Riera en caso de lluvia, acompañados de la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero. A partir de las 22.30 horas se celebrará la primera verbena en el recinto festivo de la calle Maximino Miyar (aparcamiento junto a Mercadona).

El sábado 11 arrancará en la Plaza de Abastos a las 11 horas con la XXXVII Exposición de Manzana de Mesa y de Sidra de Asturias –a través de la cual habrá varias visitas guiadas durante el fin de semana–, seguido de la “Copa de sidra solidaria”, una iniciativa que se desarrollará de 12 a 13.30 horas a un precio de 5 euros a favor de Cáritas. En la carpa de actividades, ademas de la cata de manzanas del SERIDA, habrá una cata de sidras asturianas e internacionales a las 13.30 horas con inscripción previa, un taller de cocina infantil con Natalia Martínez, de MasterChef, a las 17 horas, y una degustación de Sidras Naturales de Mesa de la Comarca de la Sidra a las 19 horas. Estas tres actividades requerirán de inscripción previa a través de la Oficina de Turismo (985 891 759) o en el correo talleresinfantiles@ayto-villaviciosa.org.

De 18 a 20 horas se proyectará el vídeo inmersivo “Villaviciosa en Paxu Xiroscópicu” (VR 360º). En paralelo, funcionarán el Mercado de la Manzana, ubicado en la calle Balbín Busto de 11.30 a 19.30 horas, y el Mercado de Otoño en la calleAyuntamiento, con el mismo horario. También habría talleres infantiles, como el “Rompecabezas Sidreros” en dos turnos, de 12 a 13 horas y 17 a 18 horas. En la Plaza del Ayuntamiento habrá juegos y talleres familiares toda la jornada y, a las 17 horas, el acto de bendición del primer mosto y Danza-Salve del Portal. A las 18.30 horas saldrá el desfile y concurso de carrozas, que contará con premios de 1.000, 800 y 500 euros, y dietas de 300 euros para el resto. La entrega de galardones será a las 20 horas en la Plaza del Ayuntamiento, y a partir de las 22.30 horas, con DJ Vas Bailar y el Grupo Tekila en el recinto festivo.

El domingo 12 llegará la IV Carrera Popular Solidaria “Entremanzanas”, que comienza a las 11 horas con salida desde el Parque de la Barquerina, recorriendo varias zonas De la Villa, como el SERIDA, y con llegada al Ancho. Lo recaudado en la misma será a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). “Se puede hacer caminando o corriendo, en familia, con peques o con la mascota; lo importante es participar y colaborar”, animó Teresa Sánchez (AECC), que recordó que la inscripción presencial puede realizarse en en MM Sport y online en la web de Cronoempate (empa-t.com), así como la opción de dorsal cero para quien no pueda acudir, pero si colaborar. Tras la carrera, habrá animación y sorteos en la Plaza del Ayuntamiento.

En la Plaza de Abastos continuará la exposición, la copa solidaria de 11.30 a 13 horas, y, a las 13.30 horas, se hará la entrega de premios del concurso-exposición y del XVII Concurso de Mejores Plantaciones de Asturias, con homenaje a los cosecheros veteranos. La tarde sumará sidras de hielo del concejo a las 19 horas, con el enólogo Tano Collada al mando, y sesión tardeo con Grupo Aroma, y la verbena dominical organizada por la Comisión de Fiestas del Portal con DJ y la orquesta Nueva Banda. Además, habrá pasacalles de Los Gascones a las 13 horas, talleres, mercados y juegos familiares.

El lunes 13, en la carpa, se celebrará el II Concurso “La Mejor Tarta de Manzana”, con recepción de los postres de 11.30 a 12 horas y la entrega de premios a las 14 horas, y por la tarde, tendrá lugar la demostración “Manzana y Pan: Sabores circulares. Harina de magaya” a las 17 horas, a cargo de Panduru. El colofón será el XXXVI Concurso de Escanciadores de Villaviciosa, que tendrá lugar a las 17.30 horas, siendo prueba puntuable para el XXX Campeonato Oficial de Escanciadores de Asturias en la Plaza del Ayuntamiento.

A través de SidraTurismo, también habrá visitas a Sidra El Gaitero, la Finca Faces, Sidra Castañón, Sidra Cortina, y a Los Caserinos, todas con reserva previa. El Tren de la Manzana volverá a circular con fin solidario, ya que se donará lo recaudado a Raitana, y la mascota del festival, Manzanina, animará las calles. Se anunció también que, próximamente, se dará a conocer el programa preparado para el “Apple Day”, o día de la manzana, que se celebra mundialmente el 21 de octubre.

Además de la importancia del rasgo social del festival —con la Copa de Sidra Solidaria a favor de Cáritas, la Carrera “Entremanzanas” para la AECC y Tren de la Manzana para Raitana—, no se deja atrás el importante papel de los productores. “Agradecemos los cosecheros, a veces los más olvidados; sin ellos nada sería posible”, recalcó Begoña López, directora general de Agricultura del Principado, que animó a asistir a las sesiones técnicas y a “disfrutar de un programa pensado para todos los públicos” en este año de celebración del patrimonio sidrero. “Villaviciosa vuelve a ser Capital Manzanera con una propuesta que mezcla tradición, divulgación e innovación y que apela a toda Asturias”, resumió Vega tras detallar el programa. “Es una explosión de la manzana en todas sus versiones que espero que mucha gente acuda a conocer y disfrutar”, añadió Begoña López.