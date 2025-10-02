La experiencia turística que triunfa en Villaviciosa: una quesería supera las 30.000 visitas al año y recibe una distinción de ámbito mundial por las buenas reseñas
Los Caserinos, reconocida un año más con el Travelers Choice 2025 de Tripadvisor, está entre el 10% de las experiencias mejor valoradas del mundo y ocupa el primer puesto en "cosas que hacer" en Villaviciosa
La familia de Los Caserinos vuelve a estar de enhorabuena. La emblemática quesería y espacio de visitas ubicado en Maoxu, Villaviciosa, ha sido distinguida de nuevo con el premio Travelers Choice 2025 de Tripadvisor, un galardón que la sitúa entre el 10% de las experiencias mejor valoradas del mundo por los usuarios de la popular plataforma de viajes.
El reconocimiento se concede exclusivamente en base a las reseñas y valoraciones compartidas por viajeros de todo el mundo y, según explicó Alberto Amandi, uno de los responsables del negocio familiar, supone un gran aliciente para seguir trabajando. “Para nosotros ya es super importante, porque es el reconocimiento a la labor que hacemos de turismo, de promocionar y poner en valor la vida rural y cómo se puede elaborar y trabajar desde un sitio como Maoxu. Que la gente venga de todo el mundo y te valore, muchas veces incluso más que lo de aquí, para nosotros es importantísimo”, explica.
Para este 2025 en Los Caserinos esperan superar las 30.000 visitas anuales, una cifra que refleja el tirón turístico del proyecto. “Egoístamente estamos muy orgullosos. Este reconocimiento lo recibimos ya tres veces y es muy difícil, porque solo el 1% de las experiencias del mundo obtiene esta distinción y se basa en valoraciones objetivas, no puedes hacer nada más que trabajar y esperar que la gente lo reconozca”, apunta Amandi.
Además de situarse como número uno en “cosas que hacer” en Villaviciosa, el premio ha ayudado a desestacionalizar el turismo en la zona. “A raíz de esto vinieron muchos influencers y ahora todos los días tenemos gente, incluso autobuses. El sábado, por ejemplo, tenemos siete pases de 40 personas cada uno y están completos. Para nosotros es importantísimo porque además al final es venta directa y la mejor propaganda del mundo: el que viene, ve, toca y prueba”, subrayó.
Con el impulso concedido a través de este nuevo galardón, que consiguen por tercer año consecutivo, desde Los Caserinos seguirán apostando por el trato cercano y la mejora continua, celebrando la fidelidad y el apoyo de quienes la visitan y recomiendan.
- De fiesta en fiesta para despedir septiembre: Villaviciosa da la bienvenida al otoño con folixa en Rales, Grases, Coro y Quintes
- Pillado con droga por adelantar al coche de la Guardia Civil de Tráfico en Villaviciosa: incautan a un vasco 1,1 kilos de cocaína
- La Fundación Corripio Alonso se presenta el sábado y convocará ya la primera edición de sus premios: estas son las categorías
- Una de las confiterías rurales con más tirón de Asturias busca pastelera (y tiene que ser mujer por este motivo)
- Villaviciosa rendirá homenaje a los fundadores del Festival de la Manzana en el certamen de este año: así nació el evento hace 65 años
- Crónica de un gran fin de semana festivo en Villaviciosa: Quintes, Rales, Grases y Coru se lo pasaron en grande con múltiples actividades
- La influencer Marta Castro, con raíces en Villaviciosa, será madre por segunda vez a los 40 años: 'Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad
- Los influencers gallegos Lara Tronti y Hugo Pérez (La Isla de las Tentaciones), de escapada en Asturias: 'Esta tierrina y su gente es maravillosa