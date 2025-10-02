Sorpresa en la costa de Villaviciosa: carabelas portuguesas "invaden" la playa de Rodiles en pleno otoño

La playa de Rodiles, en Villaviciosa, se ha visto en los últimos días «invadida», según los paseantes, por una preocupante proliferación de carabelas portuguesas (Physalia physalis). La situación ha generado alarma entre los numerosos usuarios que siguen disfrutando del arenal maliayés gracias a las temperaturas casi veraniegas que se mantienen en pleno otoño.

«Hoy he contado noventa y cuatro carabelas a la orilla del agua. En verano apenas vengo, pero con este tiempo tan bueno me acerco cada día a pasear, que me encanta. Nunca había visto tantas carabelas juntas. Y hay de todos los tamaños, grandes, medianas y pequeñas. La verdad es que impresionan y me dan respeto, así que no me atrevo a meterme en el agua», comenta Isabel García, vecina de Villaviciosa, visiblemente sorprendida por la cantidad de ejemplares avistados.

Varios ejemplares de carabela en Rodiles. / V. Alonso

En términos similares se expresa María del Mar Fernández, de Valdebárcena: «La playa parece literalmente inundada de carabelas. Nunca había visto tantas y dan un poco de repelús. Lo más curioso es que estamos en otoño, aunque con temperaturas muy buenas. Parece que el calentamiento progresivo del agua está favoreciendo su desplazamiento hacia nuestras costas», señala esta maliayesa con preocupación sobre el riesgo que supone la especie.

Las autoridades subrayan el riesgo que representa la carabela portuguesa para bañistas y deportistas acuáticos. A este respecto, recomiendan extremar la precaución. Si de detecta la presencia de un ejemplar, lo más adecuado es alejarse, no entrar en contacto con él y abandonar el agua. Asimismo, advierten de que los tentáculos, que alcanzan entre 10 y 20 metros de longitud, pueden desprenderse y conservar su capacidad urticante durante varios días, lo que incrementa el peligro incluso en ausencia del organismo visible.

Según explican expertos en biodiversidad marina, la presencia de carabelas portuguesas en la costa cantábrica se ha intensificado en los últimos años, coincidiendo con el ascenso sostenido de la temperatura del agua. Esta especie, habitual en mares cálidos y subtropicales, está ampliando su distribución hacia el norte, favorecida por el calentamiento progresivo del Atlántico.

El fenómeno ha provocado un incremento de avistamientos y episodios de llegada masiva, con impactos tanto en los ecosistemas marinos como en las actividades recreativas en la costa.