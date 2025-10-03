Así será la gran escultura sidrera de Maojo en Villaviciosa: tres metros de alto en hierro y madera

Villaviciosa sumará un nuevo hito a su estrecha relación con la manzana y la sidra. A las 18.00horas del próximo día 10, en el parque Ballina y dentro de las actividades programadas para el XXXV Festival de la Manzana, se descubrirá una escultura conmemorativa obra de Pablo Maojo. El artista maliyés rendirá homenaje tanto a los fundadores del Festival de 1960 como a la reciente declaración de la Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El acto tendrá lugar justo después de la entrega de los títulos de "hijos adoptivos" de Villaviciosa a título póstumo a Sergio Álvarez Requejo Morán, Miguel Palacios Valderrama y Esteban Díaz Campillo, impulsores de la cita manzanera. Ambos reconocimientos estarán así íntimamente enlazados, recordando los orígenes de un festival que hoy es seña de identidad del concejo.

Maojo explica que la obra nace de una curiosa recuperación. "En los años sesenta se instaló un monumento en el parque Ballina con una pegoyera y un pegoyu coronados por una manzana. Aquella pieza desapareció con el tiempo, fue retirada, y había gente que se preguntaba qué habría sido de ella. Recientemente, la localizaron en los almacenes del Ayuntamiento, y surgió la opción de trabajar sobre ella", relata. La escultura que se inaugurará ahora integra esa manzana original, arropada dentro de un gran bloque de madera, precisamente procedente de una viga de un antiguo llagar.

"Se recuperó, y con esa base construí el resto de la pieza, de madera y hierro. Medirá tres metros de alto y alrededor de 50 por 60 centímetros de ancho, con mucho color y con un hueco en la parte superior donde encaja la manzana recuperada", detalló el escultor, que trabaja en los últimos detalles.

Para Maojo, el encargo supuso un reto. "Cuando trabajas con una base que ya existe, no partes de cero, y eso te condiciona. Pero siempre lo veo como un desafío. Había que darle forma a esa memoria", señaló el escultor maliayés.

La pieza se ubicará en el mismo entorno donde se levanta la monumental "Exaltación de la manzana" de Eduardo Úrculo, creando un espacio simbólico que aglutina la historia, la tradición y el futuro del fruto más emblemático de Villaviciosa, en una zona que se transformará en una especie de "paseo de la fama" maliayés de la manzana.