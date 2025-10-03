Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villaviciosa convoca el concurso de carrozas del XXXV Festival de la Manzana: estas son las bases para participar

El desfile se celebrará el 11 de octubre y repartirá 2.600 euros en premios

Una carroza sidrera.

Una carroza sidrera. / Vicente Alonso

Carla Vega

Villaviciosa

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha abierto la convocatoria para participar en el Concurso de Carrozas del XXXV Festival de la Manzana, una cita emblemática dentro del certamen, declarado Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias. El desfile tendrá lugar el sábado 11 de octubre, recorriendo las calles maliayesas en las que los participantes derrochan creatividad.

Podrán participar asociaciones, entidades y particulares que lo soliciten antes del 9 de octubre, presentando la inscripción en el Registro Municipal, en el correo dinamizadora@ayto-villaviciosa.org o por teléfono, en el 985 893 202. La temática será libre, aunque se valorarán especialmente aquellas carrozas vinculadas al Festival de la Manzana y a la cultura sidrera asturiana.

Cada carroza deberá contar con una plataforma móvil superior a 3,5 metros y cumplir las normas de seguridad establecidas por la organización, entre ellas la obligación de llevar extintor y la prohibición del uso de pirotecnia. El jurado, designado por el Ayuntamiento, tendrá en cuenta aspectos como la construcción, originalidad, animación, disfraces y escenificación.

El concurso repartirá un total de 2.600 euros en premios, además de los trofeos. El primer premio está dotado con 1.000 euros, el segundo con 800 y el tercero con 500. El resto de participantes recibirá una dieta de 300 euros en reconocimiento a su esfuerzo, gracias al patrocinio de Construcciones DICAR y Cafés Oquendo.

La entrega de premios se realizará en un acto oficial durante el festival, el propio sábado a las 20 horas en la plaza del Ayuntamiento, siendo obligatoria la asistencia de los galardonados.

