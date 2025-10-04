De una fiesta en Washington a la exaltación de Villaviciosa: así maduró el Festival de la Manzana desde su primera edición en 1960

Villaviciosa se prepara para celebrar una edición muy especial de su Festival de la Manzana, pues servirá de homenaje a quienes fundaron el certamen hace 65 años. Esta historia se remonta a 1960, cuando un grupo de técnicos de la Estación Pomológica liderados por Sergio Álvarez Requejo decidió trasladar a la capital maliayesa una fiesta que vieron durante un viaje a Estados Unidos (EE UU). Se trataba del Apple Blossom Festival de Yakima, en Washington.

1 | LNE

"Álvarez Requejo estuvo en aquel viaje de formación que la Diputación organizó en los años cincuenta por Europa y Estados Unidos, y allí vio cómo los norteamericanos celebraban la floración del manzano con carrozas, desfiles y todo tipo de actividades, algo muy estadounidense por otra parte. Requejo supo que en Villaviciosa había un terreno fértil para hacer algo parecido, para promocionar la manzana y, por extensión, la sidra asturiana y así se puso en marcha el festival", explica el cronista oficial del concejo, Miguel González.

3 | LNE

El propio Requejo, junto a Esteban Díaz Campillo y Miguel Palacios Valderrama, que también se encargarían de diferentes aspectos de la celebración, se convirtió en el alma de un proyecto que no tardó en hacerse realidad. "Fueron los tres grandes nombres del origen del festival. Requejo, como gran impulsor; Palacios, que se encargaba del concurso de sidra, y Campillo, responsable de la parte pomológica", añade González, que considera un acierto el homenaje que se les hará el día 10 dentro de la programación del evento, con el nombramiento de los tres como "hijos predilectos", a título póstumo, de Villaviciosa.

4 | LNE

El historiador Luis Benito García Álvarez, director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo, explica en sus investigaciones que el Festival de la Manzana de 1960 fue "un acontecimiento pionero en Asturias". "No solo integró tradiciones religiosas y festivas ligadas a las fiestas patronales de la Virgen del Portal, sino que introdujo elementos modernos de promoción turística y agropecuaria. Supuso la hibridación entre lo popular y lo institucional, entre la romería y la feria de maquinaria agrícola", detalla.

2

Desde el inicio, la cita tuvo un marcado carácter agrícola y comercial. La primera edición acogió la Exposición Pomológica, concursos de manzanas y sidra, conferencias técnicas y hasta una feria de maquinaria, a la que acudieron once casas comerciales. También se instaló un gran lagar donado por El Gaitero, con capacidad para mil litros, donde se bendijo y ofreció el primer mosto a la Virgen del Portal ante las cámaras del NO-DO y de Televisión Española.

El festival creció año tras año, incorporando novedades como la elección de la "reina", las espichas multitudinarias o la creación de la Hermandad de Caballeros Defensores de la Manzana y la Sidra. También se convocaron premios de periodismo, concursos de carteles y el primer campeonato provincial de sidra natural, celebrado en 1971. "El objetivo era doble. Dar visibilidad al manzano y sus derivados, y a la vez impulsar a Villaviciosa como capital manzanera de España. Era, al fin y al cabo, la manera más eficaz y económica de abrir mercados para nuestra fruta", señalaba en sus memorias el propio Álvarez Requejo.

Ahora, cuando la fiesta alcanza su XXXV edición, Villaviciosa homenajeará aquellos pioneros. "Sin ellos no existiría un festival que forma parte de la identidad maliayesa", resume Miguel González.. n