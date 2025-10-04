Mimo y tradición en cada bocado: la tarta arriera con la que Alicia Castiello endulza Camoca

En la cocina de su casa, entre cuencos y moldes de toda la vida, Alicia Castiello revuelve con paciencia una mezcla que huele a tradición y a mucha mano en la cocina. Con movimientos firmes y tranquilos va uniendo los ingredientes. 450 gramos de nuez molida, 290 de azúcar, seis huevos, un poco de margarina, un chorro de licor casero de anís y frutas, y una pizca de miel. No hay báscula digital ni aparatos sofisticados, solo el saber hacer de quien lleva años practicando repostería por gusto y pasión.

Así prepara Alicia la tarta arriera que endulzará este domingo la Feria del Lino y les Nueces de Camoca, en Villaviciosa, un certamen con más de cuatro siglos de historia y que desde 1999 vive una segunda juventud gracias a la implicación vecinal. “Siempre me gustó la repostería”, confiesa con una sonrisa Castiello, recordando cómo fue aprendiendo entre recetas de libros, algún curso con la cocinera María Luisa y la curiosidad de buscar ideas en internet. “Pero cada receta tiene algo mío, siempre le pongo un toque personal”, asegura.

En imágenes: Así hace Alicia Castiello su tarta arriera para la fiesta de Camoca / Carla Vega

A fuego lento

Ese toque se nota, sobre todo, en la textura. “El chiste está en la nuez”, explica, defendiendo que no hay que molerla demasiado fina para que conserve un punto crujiente. Otro secreto está en el horno. “Vale más que vaya a fuego lento, porque si no puede quedar muy hecha por fuera y cruda por dentro. Cada horno tiene su truco, y es práctica”, asegura. Ella hornea entre media hora y tres cuartos, colocando incluso una bandeja por encima para que el calor no le dé tan directo.

El resultado se completa con pequeños detalles que marcan la diferencia. Alicia prepara un jarabe con agua, azúcar, corteza de limón, canela y un chorrito de licor para remojar la tarta y mantenerla jugosa. A veces añade una fina capa de cabello de ángel, “muy poco, pero ayuda a que no se seque si la van a comer varias horas después”. Su licor, además, es de elaboración casera: un anís en el que macera trocitos de cerezas, fresas, melocotón, plátano y uvas, después mezclado con azúcar requemada y miel. “Da un toque muy agradable y especial, y cuando lo usas en la tarta se nota”, asegura.

Vinculada a los festejos

Vecina de Oles, Castiello está muy vinculada al tejido festivo del concejo. Fue parte de la comisión de fiestas, donde con su hija preparaba fayuelos, tortillas y empanadas que vendían en los puestos para sacar dinero con destino a la fiesta. Desde entonces no ha dejado de participar en mercados y ferias. “Siempre llevábamos algo dulce porque atraía mucho a la gente”, recuerda. Ahora, además de Camoca, se la puede ver en eventos como el Desembarco de Carlos V en Tazones o en mercados locales.

No es la primera vez que acudirá a la feria de Camoca, ya que, como ella misma recuerda, “desde que empecé a ir solo falté un año”, comenta, recordando con cariño la recuperación del certamen en 1999, cuando vecinos y asociaciones decidieron devolver al pueblo esta cita que se celebra a los pies de la iglesia románica desde el siglo XVII.

Este domingo, entre puestos de artesanía, nueces de Villaviciosa, Colunga y Pola de Siero, y el bullicio de los vecinos, volverá a estar presente Alicia, esta vez con su tarta. Un postre que combina la tradición de la fecha y el mimo de una vecina que disfruta compartiendo lo que sabe hacer. Porque, como ella misma dice, “el secreto no está solo en los ingredientes, sino en el cariño con el que se prepara”.