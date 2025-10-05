La sequía perjudicó a la cosecha de nueces: "Hay menos y más pequeñas", dicen los cosecheros en Camoca

El idílico entorno junto a la iglesia románica de Camoca volvió a llenarse este domingo de vida, aromas y tradición con la XXIV Feria del Lino y les Nueces, una cita que forma parte de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario y que cada año congrega a vecinos, artesanos y productores de toda la región. Los visitantes recorrieron los puestos con calma, probando dulces, miel, embutidos, licores y nueces prácticamente recién recogidas.

Tano Collada recoge un obsequio de manos del alcalde, Alejandro Vega. | C. V.

El pregón del enólogo Tano Collada abrió la jornada con palabras de cariño hacia el mundo rural y una defensa apasionada de la autenticidad de los productos asturianos. Collada recordó la importancia de cuidar los orígenes. "La tierra y la tradición no pueden verse como algo del pasado, sino como la raíz de lo que somos. El futuro del campo asturiano pasa por seguir creyendo en la calidad de lo nuestro", expresó.

Entre los productores participantes se encontraba Borja Arroyabe, de Bozanes, quien lleva más de siete años acudiendo a la feria con su familia. Este año, confesaba, la cosecha ha estado marcada por la falta de agua. "Los nogales se están enfermando poco a poco. Este año vino muy seco y la producción bajó, las nueces son más pequeñas", contaba mientras mostraba sus cestos. El cambio climático se deja sentir también en los ritmos del campo. "Este año se adelantó mucho la cosecha, recogimos las nueces más de una semana antes de lo habitual", explicaba el productor.

Junto a los puestos con productos de la huerta , la tarta arriera volvió a ser una de las grandes protagonistas. Su autora, Alicia Castiello, vecina de Oles, preparó con mimo el tradicional postre que combina nuez molida, licor de anís, frutas escarchadas y miel. "Lleva su trabajo, pero merece la pena ver cómo a la gente le encanta", contaba entre sonrisas.

La feria, organizada por la Asociación de Vecinos La Llosa con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa y la parroquia de San Juan Evangelista, consiguió de nuevo recrear un ambiente de confraternidad que ni las nubes pudieron empañar.