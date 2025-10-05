Tazones cumplió con la tradición marinera del Día de Octubre: así fue la última fiesta del verano en el puerto maliayés

Tazones (Villaviciosa) cerró este domingo la temporada festiva estival con el tradicional Día de Octubre, dedicado a su patrono, San Miguel, y a la Virgen del Rosario. La celebración, que tiene lugar cada primer domingo de octubre, conmemora el regreso de los marineros a puerto y se mantiene como un símbolo de reencuentro familiar.

Cristina Carneado, vecina conocedora de las tradiciones de Tazones, destaca así el valor de la fiesta: "Es un día muy entrañable para los tazoneros. La tradición dice que es un momento de reunión familiar, como siempre ha sido, y además se celebra en honor a San Miguel, patrono de la parroquia y de nuestra Cofradía de Pescadores. Es nuestra última fiesta del año".

Carneado subraya también el origen marinero de esta tradición. "Hasta los años sesenta, los pescadores de Tazones se embarcaban en la costera del bonito con la esperanza de ahorrar lo suficiente para comprar una lancha o una vivienda. El regreso al puerto era motivo de alegría, sobre todo si las capturas habían sido buenas, porque eso ayudaba a sobrellevar los duros inviernos en familias muchas veces numerosas. En ese contexto, se acudía a dar gracias a la Virgen del Rosario y a San Miguel", detalla.

La jornada festiva comenzó con la tradicional alborada a cargo de la Banda de Gaites Villaviciosa El Gaiteru. A mediodía se celebró la misa solemne, cantada por el Coro Voces de Cimadevilla, seguida de la procesión marinera hasta el puerto. El colofón lo puso un concierto de los gaiteros en la plaza del puerto.