Villaviciosa mejora la accesibilidad en el casco histórico con fondos europeos: esta es la inversión prevista

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha iniciado esta semana las obras de mejora de accesibilidad y regulación de la movilidad en varias calles peatonales del casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La actuación, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de la Sidra, permitirá eliminar barreras arquitectónicas en uno de los espacios más transitados y emblemáticos de la capital maliayesa.

El alcalde, Alejandro Vega, presentó el proyecto acompañado por técnicos municipales y representantes de las asociaciones locales Raitana y el Hogar del Pensionista Maliayo, destacando que “se trata de un paso más para lograr un casco urbano plenamente accesible y adaptado a las necesidades de todos los vecinos”.

Las obras consisten en la regularización del pavimento de adoquines en las calles Agua, Sol, Valle Ballina y Fernández, y la plaza del Ecce Homo, donde los materiales instalados hace años dificultaban el tránsito, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida. “Los adoquines de granito quedaron estéticamente muy bien, pero con el paso del tiempo se volvieron irregulares y resbaladizos”, explicó Vega, quien recordó que se actuará también en pasos peatonales frente a la Residencia San Francisco y el colegio San Rafael, y en la confluencia de la plaza Carlos I, “uno de los puntos más transitados del casco histórico”.

El alcalde precisó que la intervención incluye además la sustitución del antiguo sistema de pivotes del acceso al casco antiguo por cámaras de control de matrículas, lo que “mejorará la regulación de la movilidad sin generar barreras físicas”. En total, la inversión ronda los 100.000 euros, y el plazo de ejecución será de un mes y medio, con los trabajos desarrollándose por fases para minimizar las molestias a vecinos y comercios.

Desde la Asociación Raitana, su representante Natalia Fernández valoró la actuación como “muy importante porque promueve la autonomía de las personas con discapacidad” y responde a reivindicaciones históricas del colectivo. En la misma línea, Carmelo Río, del Hogar del Pensionista, destacó que “todo lo que se haga para evitar resbalones o tropiezos es positivo; las calles irregulares son un verdadero problema para la gente mayor y con bastones”.

Por su parte, los técnicos subrayaron que el tratamiento elegido “rellenará las juntas entre adoquines para evitar hundimientos, recuperando el estado original con una inversión más sostenible y ecológica que una renovación total del pavimento”. La actuación forma parte de una estrategia más amplia para convertir el casco histórico en un espacio seguro, accesible y atractivo tanto para vecinos como para visitantes, en línea con el objetivo de hacer de Villaviciosa un destino turístico inclusivo y sostenible.