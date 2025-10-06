Villaviciosa se prepara para una nueva edición de los Premios Mundo Collada: ya hay fecha para la gran final

El Ayuntamiento de Villaviciosa fue lunes el escenario de la presentación de una nueva edición de los Premios Mundo Collada, que distinguen la mejor sidra casera de Asturias, un certamen que rinde homenaje al recordado enólogo Mundo Collada, figura clave en la promoción de la sidra tradicional asturiana.

En el acto participaron el alcalde, Alejandro Vega; la concejala de Cultura, Rocío Vega, y el representante de la Asociación de Fomento de la Sidra Tradicional Asturiana, Óscar Flórez, entidad organizadora del concurso.

Flórez explicó que la cita reunirá “entre cincuenta y sesenta elaboradores de toda Asturias”, procedentes de concejos donde se celebran concursos oficiales y de otros que se inscriben de manera libre. “Vienen los tres primeros clasificados de cada concurso local, y los concejos con más participación podrán traer más finalistas”, detalló.

Las eliminatorias se celebrarán en la sidrería La Ballera de Villaviciosa, y la gran final tendrá lugar el domingo 19 de octubre, a las 12 horas, en la plaza del Ayuntamiento, con un convite popular abierto al público. Quienes adquieran uno de los 800 vasos conmemorativos que se preparan para esta edición podrán degustar libremente las sidras participantes en los diferentes puestos, identificados por concejos. “Queremos que la gente disfrute del ambiente y conozca el trabajo de los elaboradores de cada zona”, apuntó Flórez.

El jurado estará compuesto por expertos que realizarán las catas tanto en las eliminatorias como en la final, con el objetivo de mantener la coherencia en la valoración. “Esperemos que gane la mejor sidra”, señaló el organizador.

Los premios reconocerán el esfuerzo de los elaboradores con material útil para continuar la tradición. El primer clasificado se llevará 20 pumares francos de dos años y 2.500 corchos. El segundo, 15 pumares y una descorchadora, y el tercero 10 pomares. Todos ellos, mas los que ocupen del cuarto al duodécimo puesto, se llevarán también trofeo y diploma.

“Lo importante es seguir plantando y elaborando sidra de forma artesanal; no se trata de premios en metálico, sino de mantener viva la cultura sidrera”, subrayó Flórez, quien recordó que el concurso busca ensalzar “el arte de hacer sidra natural”. Los Premios Mundo Collada están organizados por la Asociación de Fomento de la Sidra Tradicional Asturiana, con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa, el Principado de Asturias y la Comarca de la Sidra.