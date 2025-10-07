La carrera “Entremanzanas” invita a llenar Villaviciosa de corazones solidarios

Villaviciosa volverá a correr por una buena causa con la IV Carrera Popular Solidaria “Entremanzanas”, organizada a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La cita será el sábado 12 de octubre a las 11 horas, con salida desde el Parque de La Barquerina, dentro de la programación del XXXV Festival de la Manzana.

La prueba, de carácter familiar y solidario, propone un recorrido de 4 kilómetros apto para todos los públicos, que discurre por Les Colomines, la Senda Fluvial, y las calles La Alameda, Máximo Miyar, Carmen y Sol, con meta en la plaza de Caveda y Nava. “Se puede hacer caminando, corriendo, con niños o incluso con mascotas; lo importante es participar y colaborar, porque es por una buena causa”, destaca Teresa Sánchez, presidenta de la Junta Local de Gijón de la AECC.

Las inscripciones, con un precio de 8 euros, pueden realizarse tanto de forma presencial en la tienda MM Sport & Casual (Marcos Martín) como a través de la web www.empa-t.com, así como el mismo día de la carrera antes de la salida. También existe la posibilidad de participar con el llamado “Dorsal 0”, para quienes deseen colaborar sin tomar parte en el recorrido.

Sánchez recuerda que todo lo recaudado se destinará a los programas que la asociación desarrolla en Asturias, “para ofrecer servicios gratuitos a pacientes y familias que atraviesan la enfermedad, y para seguir impulsando la investigación, que es fundamental”. Además, habrá un sorteo de regalos donados por colaboradores locales, y un ambiente festivo con música y actividades en la plaza del Ayuntamiento tras la llegada.

Entre los colaboradores de esta edición figuran El Gaitero, Los Caserinos, Sidra Cortina, Mallador, ACOSEVI, el Ayuntamiento de Villaviciosa, el Club de Atletismo Maliayo, Protección Civil, y los patrocinadores oficiales de la AECC en Asturias: Laboral Kutxa, Nissan Ciasa, Preventiva Seguros, Clínica Asturias y Solán de Cabras. “Queremos superar los 300 inscritos del año pasado. Hay que buscar corazones solidarios, porque cada paso cuenta en la lucha contra el cáncer”, anima Teresa Sánchez.