El CRA Les Mariñes pone a los niños a debatir: este es su proyecto pionero destacado a nivel nacional

El Colegio Rural Agrupado (CRA) Les Mariñes de Villaviciosa ha sido escogido como único representante de Asturias en la tercera edición de la Convocatoria EduCaixa, una iniciativa de la Fundación ”La Caixa” que impulsa proyectos innovadores en centros educativos de todo el país. Solo 50 colegios de Infantil, Primaria y Secundaria han sido seleccionados este año, frente a los cien de ediciones anteriores, lo que refuerza el valor de esta hazaña.

El proyecto presentado por el CRA Les Mariñes se centra en la expresión oral y el aprendizaje a través de los debates. “Queremos trabajar los debates en clase, una práctica muy extendida en Secundaria pero prácticamente inexistente en Primaria. Nos parece fundamental para que los alumnos aprendan a expresarse, argumentar y escuchar”, explica el director del centro, Lluis Orviz.

La propuesta, que lleva como título "Hablamos y debatimos. Desarrollo de la competencia oral en primaria", aún no se ha implementado en las aulas, pero arrancará tras las jornadas formativas que se están impartiendo estos días en el Palau Macaya de Barcelona. Desde el Colegio Rural Agrupado tienen como objetivo introducir esta dinámica en todos los cursos de Primaria, comenzando por 5º y 6º y extendiéndola progresivamente al resto. Los estudiantes participarán en sesiones en las que deberán preparar sus argumentos, informarse sobre distintos temas y defender posturas a favor o en contra, incluso aunque no coincidan con sus opiniones personales.

“Se trata de un juego de roles que, además de mejorar la competencia lingüística, fomenta la empatía y el respeto por los turnos de palabra. A los alumnos les servirá para la vida en general, porque aprenderán a defender sus ideas con claridad”, apunta Orviz.

El programa contará con un apoyo económico de 8.000 euros, incluye también mentorías con expertos y formación tanto presencial como en línea. Durante más de un año, los centros seleccionados contarán con un acompañamiento continuo para implementar, evaluar y ajustar sus iniciativas. Para Orviz, la noticia trasciende lo local. “Somos el único centro de Asturias, lo que en sí mismo ya es destacable si pensamos en la cantidad de colegios públicos, privados y concertados que hay en la región”.

El reto ahora es transformar este reconocimiento en una herramienta real de aprendizaje. El CRA Les Mariñes ya tiene su hoja de ruta: abrir las aulas al debate y formar a su alumnado en una competencia tan necesaria como poco explorada en las primeras etapas educativas.