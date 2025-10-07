Villaviciosa celebra su 35º Festival de la Manzana con sabor a patrimonio

Villaviciosa vuelve a rendir culto a su fruto más preciado. Del 9 al 13 de octubre, la capital manzanera de España celebra la 35ª edición del Festival de la Manzana, fiesta de interés turístico regional, con un programa que combina tradición, ciencia, arte y gastronomía.

El festival arranca el jueves 9 en el Ateneo Obrero con las Jornadas Técnicas sobre el Sector de la Manzana, organizadas por el SERIDA. El investigador Enrique Dapena de la Fuente, responsable del Programa de Fruticultura, abordará cómo los datos compartidos pueden mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad del cultivo del manzano, seguido por una charla sobre métodos de control de roedores a cargo de Aitor Somoano y una visita a la plantación semiintensiva del SERIDA. Ciencia y campo se dan la mano en el kilómetro cero de la sidra. Por la tarde, el Teatro Riera acoge la presentación de la obra "Historia de la Cultura Sidrera de Villaviciosa y del Festival de la Manzana", un proyecto conjunto del Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo. Su autor, el profesor Luis Benito García Álvarez, director de la Cátedra de la Sidra, fue uno de los impulsores de la declaración de la Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El tren turístico de la manzana en una edición anterior / Cedidas a LNE

El viernes 10 Villaviciosa se viste de gala. El consistorio reconocerá como hijos adoptivos (a título póstumo) a los tres fundadores del Festival, Sergio Álvarez-Requejo, Miguel Palacios y Esteban Díaz, y a la primera comisión organizadora de 1960. En el Parque de la Ballina, a las 18.00 horas, se descubrirá una escultura conmemorativa de la declaración de la cultura sidrera, obra del escultor Pablo Maojo, junto a la emblemática "Exaltación de la Manzana" dedicada a José Cardín. El pregón oficial, a las 19.00 horas, también correrá a cargo de Luis Benito García, en la Plaza del Ayuntamiento (o el Riera, si llueve). Sonará la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, y la noche culminará con una verbena en el recinto festivo de la calle Maximino Miyar, animada por el DJ Vas Bailar y la Orquesta Finisterre.

El sábado 11 la actividad se reparte entre la Plaza de Abastos y las calles del casco histórico. Se inaugurará la XXXVII Exposición de Manzana de Mesa y Sidra de Asturias y la copa solidaria de sidra (5 euros) a beneficio de Cáritas Arciprestal de Villaviciosa, con la colaboración de Sidra El Gaitero, Mayador, Cortina, El Gobernador y Castañón. Habrá catas guiadas, un taller infantil de cocina con Natalia Martínez (de MasterChef) y una degustación de sidras naturales de mesa dirigida por el sumiller Juan Luis García, campeón mundial de la Copa Jerez 2019. Los mercados de la Manzana y de Otoño, los talleres familiares y el desfile-concurso de carrozas (18.30 horas) llenarán de vida el centro. Con premios de hasta 1.000 euros, las carrozas recorrerán las calles desde el Polideportivo Municipal hasta Cervantes. La jornada cerrará con música del Dúo Sensación y el Grupo Tekila.

Visitantes en una exposición de manzanas de una cita anterior. | / CEDIDAS A LNE

El domingo 12 la cita es con el deporte y la solidaridad: la IV Carrera Popular "Entremanzanas", a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, partirá del Parque de la Barquerina a las 11.00 horas. En la Plaza de Abastos continuará la exposición y se repetirá la copa solidaria, además de degustaciones de sidra de hielo elaborada en Villaviciosa, con el enólogo Tano Collada. Durante la tarde habrá pasacalles, visitas guiadas, talleres y verbena con el Grupo Aroma. A partir de las 23.30 horas, en el recinto festivo de la calle Maximino Miyar podrá disfrutarse de animación con DJ y la orquesta asturiana Nueva Banda, actividad organizada por la Asociación Comisión de Fiestas del Portal.

El lunes 13 bajará el telón con sabor dulce: el II Concurso "La Mejor tarta de manzana", la demostración culinaria "Manzana y Pan: sabores circulares" y el concurso de escanciadores, prueba puntuable para el Campeonato Oficial de Asturias.

Durante todo el festival se podrán visitar las exposiciones del Ateneo Obrero, incluida la pintura del cartel oficial "La Virgen de la Manzana", de Luis Repiso, y el poemario ilustrado "Sidra", con artistas y poetas asturianos e internacionales. A ello se suman las visitas a llagares y pumaradas –El Gaitero, Cortina, Castañón, Finca Faces o Los Caserinos–, el Tren de la Manzana y la simpática mascota Manzanina, que llenará las redes de sonrisas.