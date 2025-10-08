Fallece el cantante de tonada maliayés Gabriel González Tuya a los 67 años

Villaviciosa despide con pesar al cantante de tonada Gabriel González Tuya, fallecido este miércoles a la edad de 67 años. Reconocido intérprete en todo el Principado, era un habitual de todas las citas culturales de su concejo natal, en el que colaboró en incontables ocasiones con sus composiciones. De hecho, había grabado un disco hace tres años, titulado "Cantares de Asturias", compuesto por diez temas y tres villancicos.

González Tuya participaba en eventos solidarios, certámenes de canción asturiana y fiestas locales con su prodigiosa voz. Fue el encargado de componer el himno de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias, con una composición a la que puso letra y música y que se estrenó el pasado mes de marzo. El año anterior, coincidiendo con el 70 aniversario de la Danza del Portal, había compuesto una canción conmemorativa. Deja también para el recuerdo creaciones de éxito como las dedicadas a las sardineras del concejo o "La Portalina y el Neñu", que interpretaba generosamente en festivales solidarios navideños o en la tradicional colocación del monumento al Portalín en el Campo San Francisco de Villaviciosa. Y deja también como legado la colaboración con asociaciones locales como "La Raitana", a las que cedía parte de los beneficios de su trabajo como cantante.

Las muestras de condolencia por su fallecimiento no han tardado en llegar desde instituciones como el Ateneo Obrero de Villaviciosa: "Lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo Gabriel, siempre dispuesto y organizando nuestra jornada de Tonada y Más", señalan en redes sociales.

El funeral por su eterno descanso se celebra este jueves a las 18.00 horas en la iglesia parroquial de Villaviciosa. La capilla ardiente ha quedado instalada en el tanatorio de la capial maliaya.