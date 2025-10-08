La sidra se convierte en arte en Villaviciosa: esta es la muestra que se puede ver en el Ateneo Obrero

Villaviciosa abrió ayer en la Sala de Exposiciones del Ateneo Obrero una propuesta cultural doble en el marco del XXXV Festival de la Manzana. Por un lado, la exposición “Sidra. Poemario ilustrado”, un proyecto impulsado por Fermín Santos desde la editorial Pata Negra, que combina poesía y arte gráfico en homenaje al universo sidrero; y por otro, la presentación de “La Virgen de la Manzana”, óleo del pintor Luis Repiso, autor también del cartel oficial del festival de este año.

El alcalde Alejandro Vega presidió el acto, en el que participaron los artistas y poetas implicados, además de numeroso público que llenó el salón del Ateneo. Vega subrayó “la unión entre arte, tradición y devoción” que caracteriza esta edición del festival y destacó “el compromiso con Villaviciosa de Luis Repiso, un artista que ha sabido reflejar en esta obra el espíritu de la villa y su historia vinculada a la manzana y a la Virgen del Portal”.

El proyecto “Sidra. Poemario ilustrado” cuenta con el apoyo del Instituto Asturiano de Cultura dentro del programa Cultura en Rede, y ha reunido a 15 artistas gráficos y 17 poetas que han trabajado de forma altruista, creando piezas inspiradas en la sidra y la cultura asturiana. “Esto solo fue posible gracias a la generosidad de quienes participaron —explicó Fermín Santos—. Cada artista y poeta colaboró sin ánimo de lucro, por amor al arte y a esta tierra”.

Villaviciosa se adenta en el Festival de la Manzana a través del arte / C. V.

El resultado es una edición limitada de 50 carpetas ilustradas, entregadas a los autores, de las cuales dos han sido enmarcadas para exhibirse en Villaviciosa. En la muestra se pueden ver obras de Elisa Souto, Jorge Perellón, José Paredes, Francisco Domínguez, María Mieles, Fernanda Álvarez, Pablo Maojo, Ramón Rodríguez, César Rizoy, Sara Sanz, Juan Marroyo, Tadanori Yamaguchi, José Carlos Álvarez Cabrero, Mario Cervero y Ernesto Junco, entre otros. Santos dedicó un emotivo recuerdo al artista Jorge Perellón, fallecido, y agradeció la labor de María Esther García López, quien además de participar como escritora tradujo los textos al asturiano.

A continuación tomó la palabra Luis Repiso, a quien el público escuchó con emoción al relatar el proceso de creación de La Virgen de la Manzana. El pintor, miembro del jurado del Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa y autor de varias obras presentes en colecciones municipales, explicó que la idea surgió por impulso del recordado Evaristo Arce, quien le animó a pintar algo para la villa. “Tardé año y medio en hacerla, durante la pandemia. Quise que la Virgen estuviera en el centro, rodeada de manzanos, como símbolo de ayuda social y espiritual para quienes trabajan la tierra”, relató.

Repiso, que se define como “asturiano nacido en Valladolid”, confesó que cambió el acrílico por el óleo “para lograr los matices realistas que necesitaba” y que su intención fue representar a la Virgen “como fuerza de protección para los lagareros y productores, una presencia divina que vela por Villaviciosa y por su manzana”. Visiblemente emocionado, recordó a Arce. “Cuando vio la obra se abrazó a mí con lágrimas en los ojos. Ojalá estuviera aquí hoy”.

El alcalde cerró el acto destacando el valor simbólico de la obra, que conecta con la antigua tradición maliayesa de ofrecer la cosecha a la Virgen. “En 1960 fueron los campesinos quienes ofrecían la manzana a la Virgen del Portal. Con esta pintura se recupera ese vínculo entre fe, trabajo y naturaleza, en una etapa realista de Repiso que demuestra su enorme talento y compromiso con la villa”, señaló.

La exposición podrá visitarse durante todo el Festival de la Manzana en la Sala de Exposiciones del Ateneo Obrero, en la primera planta de la Casa de Cultura de Villaviciosa.