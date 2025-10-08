Villaviciosa, capital de la acuarela este fin de semana: este es el programa artístico para el Puente del Pilar

Villaviciosa volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro de la acuarela en Asturias con la celebración del VI Encuentro de la Acuarela, organizado por el grupo Nieblastur con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa. La cita, que se desarrollará los días 10, 11 y 12 de octubre, coincide con el Festival de la Manzana, aunque forma parte de la programación cultural anual del municipio y mantiene su identidad propia independiente.

Desde su creación en 2019, el encuentro se ha consolidado como una de las actividades más esperadas por los amantes del arte en la Comarca de la Sidra, ofreciendo cada año un espacio de creación, intercambio y aprendizaje en torno a la técnica de la acuarela. La edición de este año promete volver a ser “una experiencia artística emocionante”, con una completa programación de actividades gratuitas y abiertas al público.

El programa comenzará el viernes, a las 18 horas en el Ateneo Obrero, con una masterclass del pintor Pedro Alfonso Méndez Chico, filólogo de formación y artista de reconocida trayectoria nacional e internacional. Sus acuarelas, centradas en escenas cotidianas, se caracterizan por su dramatismo “humilde y sensual”. A continuación se celebrará una charla-coloquio sobre “La acuarela en los concursos”, con la participación de Gabino Busto Hevia, conservador del Museo de Bellas Artes de Asturias, y los artistas Méndez Chico, Juan Saturio y Néstor López Casas.

El sábado por la mañana llegará una de las citas más esperadas, la pintura al aire libre por las calles del casco histórico de la Villa. Los artistas desplegarán sus caballetes en los rincones más emblemáticos, interactuando con el público y dejando fluir la creatividad en contacto directo con el entorno.

Como es tradición, el encuentro rendirá homenaje a un artista que desde el colectivo seleccionan para cada edición. En esta ocasión, el reconocimiento será para el artista local Antonio Roble, pintor y escritor maliayés, que recibirá un homenaje el sábado a las 14 horas en la Casa de los Hevia, donde se inaugurará una exposición con sus obras, visible durante todo el mes de octubre. “Creo que lo que puedo decir de mi acuarela es que es muy limpia, muy diáfana limpia y diáfana; intento ser más artista que pintor”, explicó Roble en una entrevista reciente con LA NUEVA ESPAÑA sobre su estilo, caracterizado por el lirismo y la sensibilidad.

Por la tarde, a las 17 horas en el Ateneo Obrero, se celebrará la segunda masterclass, a cargo de Juan Saturio, artista multidisciplinar y docente con más de 200 premios y reconocimientos en su trayectoria. El domingo cerrará el encuentro con un taller infantil de acuarela a las 11.30 horas en la Casa de los Hevia, pensado para acercar el arte a los más pequeños.

Desde Nieblastur subrayan que el evento “brinda una plataforma para que todos los amantes de la acuarela compartan experiencias y conocimientos gracias a la variedad de actividades gratuitas organizadas con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa, el Ateneo Obrero y diversos patrocinadores privados”.