Villaviciosa contará con aulas universitarias sobre educación financiera y emprendimiento

Villaviciosa se convertirá este otoño en sede de nuevas Aulas de Extensión Universitaria sobre educación financiera, finanzas y emprendimiento, fruto de la colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Ayuntamiento maliayés. El programa, denominado “FINEDUCA360. Finanzas y emprendimiento”, busca acercar la cultura financiera tanto a la población general como a los emprendedores asturianos, con formación gratuita y sin requisitos académicos.

Los cursos se desarrollarán en el Salón de Actos del Ateneo de Villaviciosa entre el 16 de octubre y el 13 de noviembre, con sesiones los jueves por la tarde. En total, cada aula ofrecerá 7,5 horas de formación práctica impartida por docentes vinculados al Grupo de Investigación Finanzas y Gobierno Corporativo de la Universidad de Oviedo, en el marco del Plan de Educación Financiera impulsado por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El curso “Finanzas personales y educación financiera”, con sesiones de 16.00 a 17.30 horas, abordará conceptos clave para mejorar la salud financiera individual, desde el funcionamiento de los depósitos y la deuda pública hasta productos como la renta fija, la renta variable, los fondos de inversión, los préstamos y los créditos. Este programa pretende contribuir a reducir la brecha en educación financiera que, según diversos estudios, afecta especialmente a los jóvenes y a las personas mayores de 65 años.

A continuación, de 18.00 a 19.30 horas, se impartirá el curso “Finanzas y emprendimiento”, centrado en el diseño y valoración de planes de negocio, las fuentes de financiación pública y privada, la adopción de la forma jurídica y los principales errores que deben evitar los emprendedores.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, destaca que esta iniciativa supone un paso más en el apoyo al emprendimiento local. “Llevamos tres años, desde que hicimos la rehabilitación del Ateneo y pusimos en marcha la delegación de la Cámara de Comercio de Oviedo en Villaviciosa, potenciando todo lo relativo a la formación y el apoyo a emprendedores. Ahora, con el acuerdo con la Universidad de Oviedo, acercamos también la cultura financiera a la población general y a quienes quieren iniciar sus proyectos”, señaló.

Las inscripciones, totalmente gratuitas, podrán formalizarse hasta el 15 de octubre de dos formas; online, a través del portal www.culturavillaviciosa.es, o presencialmente, en el CDTL-Telecentro de Villaviciosa, en la planta baja del Ateneo, donde se ofrece atención personalizada en el teléfono 985 891 458.